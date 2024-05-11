Bakan Kacır'dan Engelliler Haftası paylaşımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla paylaşım yaptı.

"TÜRKİYE'NİN İLK UZAY MÜHENDİSLERİNDEN BİRİ OLDU"



Engelleri sevgiyle özgüvenle bilimle ve teknolojiyle aştıklarını belirten Kacır, "Çalışma arkadaşımız Turgay Karakaş belki 6 yaşına kadar hiç konuşamadı ama şimdi hepimiz başarılarıyla onu konuşuyoruz. Yılmadı, azmi ve çalışkanlığıyla TÜBİTAK SAGE'de Türkiye'nin ilk uzay mühendislerinden biri oldu. Yıllardır Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir neferi olarak gururla çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Engelleri sevgiyle, özgüvenle, bilimle, teknolojiyle aşıyoruz.



Çalışma arkadaşımız Turgay Karakaş belki 6 yaşına kadar hiç konuşamadı, ama şimdi hepimiz başarılarıyla onu konuşuyoruz.



Yılmadı; azmi ve çalışkanlığıyla TÜBİTAK SAGE'de @SageTubitak Türkiye'nin ilk uzay... pic.twitter.com/fhuZAP7Ze4 — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) May 11, 2024

"'UZAY MÜHENDİSİ OLACAĞIM' DEDİĞİM ZAMAN İLKOKULDA HERKES DALGA GEÇMİŞTİ"



Bakan Kacır'ın paylaşımında yer alan videoda Karakaş'ın, "6 yaşına kadar hiç konuşamadım, hiç yürüyemedim. 'Uzay mühendisi olacağım' dediğim zaman ilkokulda herkes dalga geçmişti. Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir neferi olarak ülkemizin ilk geliştirdiği seyir füzesi ekibinin bir parçası oldum. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Bizim çalışmaktan başka hiçbir alternatifimiz yok." değerlendirmesine yer verildi.