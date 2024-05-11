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11 Mayıs 2024 Cumartesi 13:53:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2024 Cumartesi 13:53:00

Bakan Kacır'dan Engelliler Haftası paylaşımı

Kaynak: AA

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Engelliler Haftası kapsamında TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE) uzay mühendisi olarak görev yapan Turgay Karakaş'ın başarısına işaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla paylaşım yaptı.

"TÜRKİYE'NİN İLK UZAY MÜHENDİSLERİNDEN BİRİ OLDU"

Engelleri sevgiyle özgüvenle bilimle ve teknolojiyle aştıklarını belirten Kacır, "Çalışma arkadaşımız Turgay Karakaş belki 6 yaşına kadar hiç konuşamadı ama şimdi hepimiz başarılarıyla onu konuşuyoruz. Yılmadı, azmi ve çalışkanlığıyla TÜBİTAK SAGE'de Türkiye'nin ilk uzay mühendislerinden biri oldu. Yıllardır Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir neferi olarak gururla çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"'UZAY MÜHENDİSİ OLACAĞIM' DEDİĞİM ZAMAN İLKOKULDA HERKES DALGA GEÇMİŞTİ"

Bakan Kacır'ın paylaşımında yer alan videoda Karakaş'ın, "6 yaşına kadar hiç konuşamadım, hiç yürüyemedim. 'Uzay mühendisi olacağım' dediğim zaman ilkokulda herkes dalga geçmişti. Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir neferi olarak ülkemizin ilk geliştirdiği seyir füzesi ekibinin bir parçası oldum. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Bizim çalışmaktan başka hiçbir alternatifimiz yok." değerlendirmesine yer verildi.

Etiketler : mehmet fatih kacır engelliler haftası sage uzay mühendisi turgay karakaş
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