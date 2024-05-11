VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yargıtayda Başkanlık ve Başsavcılık için iki seçim birden yapılacak
Gürcistan: AB'ye üyelik bizim için önceliktir
Yılın ilk 4 ayında otomotiv üretimi yüzde 1 azaldı
Tokyo'da Filistin'e destek için "İntifada Yürüyüşü" düzenlendi
Hollanda, Eurovision'dan diskalifiye edildi
3. Uluslararası Helal Turizm Kongresi, İzmir'de başladı
11 Mayıs 2024 Cumartesi 14:30:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2024 Cumartesi 14:30:00

İstanbul'da kadın müşterileri darp eden taksici trafikten menedildi

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul'da yolu uzattığını söyleyen kadın müşterilerini darbeden taksi şoförü, para cezasıyla trafikten menedildikten sonra "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

8 Mayıs'ta meydana gelen olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yolu uzattığını söyleyen 2 kadın müşterisiyle tartışıp onları darbeden taksi şoförünün kimliği belirlendi.

Yakalanan taksici M.A, polis merkezine götürüldü.

CEZA KESİLDİ, TAKSİ TRAFİKTEN MENEDİLDİ

M.A'ya "Belediyeden alınma çalışma ruhsatı olmadığı halde taşımacılık yapmak"tan 6 bin 439 lira ceza kesilirken taksisi de trafikten menedildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A, "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Etiketler : istanbul taksi şoförü kadın müşteri darp
Sıla sevgilim değil, arkadaşım

Sıla sevgilim değil, arkadaşım
Arya Aryay'dan müziğe ilk adım

Arya Aryay'dan müziğe ilk adım
Mega Fight Arena yeniden

Mega Fight Arena yeniden
Kitesurf sezonunu açtı

Kitesurf sezonunu açtı
90'lar duygusu bir daha yakalanmaz

90'lar duygusu bir daha yakalanmaz
Meslekte 20'nci yılı kutluyor

Meslekte 20'nci yılı kutluyor
Mahmut Tuncer estetikle 10 yaş gençleşti

Mahmut Tuncer estetikle 10 yaş gençleşti
Aksesuara çok para harcıyorum

Aksesuara çok para harcıyorum
Serkan Çayoğlu: Fatih Sultan Mehmed'i iliklerime kadar hissediyorum

Serkan Çayoğlu: Fatih Sultan Mehmed'i iliklerime kadar hissediyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX