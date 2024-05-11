Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde ulaşım tek şeritten sağlanacak
Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi Ankara istikametinde yapılacak onarım çalışmaları nedeniyle bölgede ulaşım tek şeritten sağlanacak.
Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, otoyolun Ankara istikametinde Düzce Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasındaki bölümde 13 Mayıs saat 09.00'dan 17 Mayıs saat 17.00'ye kadar üstyapı onarım çalışması gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada, güzergahın bu süre zarfında trafiğe kapatılacağı, ulaşımın diğer istikametten çift yönlü (1 şerit İstanbul, 2 şerit Ankara) sağlanacağı kaydedildi.
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