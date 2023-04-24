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24 Nisan 2023 Pazartesi 14:07:00 - Güncelleme:24 Nisan 2023 Pazartesi 14:07:00

90'lar bir daha gelmez

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Şarkıcı Aşkın Nur Yengi, bayramın ikinci gününde KKTC'deki Rocks Otel'de sevenleriyle bir araya geldi.

Şarkıcı Aşkın Nur Yengi, bayramın ikinci gününde KKTC'deki Rocks Otel'de sevenleriyle bir araya geldi. Bugünkü müzik sektörüyle 90'ları kıyaslayan Yengi, "90'lardaki tadı bir daha yakalamak mümkün değil. O, kendine has bir dönemdi. Sahicilik daha fazlaydı. Şimdi iki dönem arasındaki farkı çok net hissediyoruz" dedi. Sakin bir hayat yaşamayı sevdiğini söyleyen şarkıcı, "Kindar biri değilim. Spekülasyon ve polemiklerden uzak kalmayı tercih ederim" dedi.

Etiketler : aşkın nur yengi bayram kktc
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