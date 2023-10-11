37 tarihi eser Türkiye'ye dönüyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye ve İsviçre arasında kültür varlığı eser iadesi anlaşması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Urartu dönemi kap kacak ve Roma dönemi geyik heykelinin yer aldığı 37 parça eserimiz ait olduğu topraklara dönüyor. İsviçre makamlarından birkaç saat içinde teslim alınacak" dedi.

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