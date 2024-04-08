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31 Mart seçimleri sonrası AK Parti'den 81 ilde 40 soruluk anket
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08 Nisan 2024 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:08 Nisan 2024 Pazartesi 09:30:00

31 Mart seçimleri sonrası AK Parti'den 81 ilde 40 soruluk anket

Kaynak: Sabah

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AK Parti, 81 ilde toplam 40 sorudan oluşan bir anketle süreci raporlayacak. AK Parti'nin odak noktası oy kaybının yaşandığı 4 il olacak. Kütahya, Kilis, Amasya ve Yozgat detaylı incelenecek. Cumhur'un yarıştığı 22 ilin anatomisi çıkarılarak seçim muhasebesi yapılacak.

AK Parti, 81 ilde toplam 40 sorudan oluşan bir anketle süreci raporlayacak. Vatandaşlara, 'Beklentiniz neler?', 'AK Parti belediyesinden memnun muydunuz?', 'Neden sandığa gitmediniz?' gibi sorular sorulacak. Anketler çalışma kurullarında değerlendirilip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rapor halinde sunulacak.

Bunun yanı sıra Cumhur İttifakının yarıştığı iller de yakın markaja alındı. AK Parti ve MHP 31 Mart seçimlerinde 22 ilde yarıştı. Kıl payı oy kayıpları nedeniyle 22 ilin MHP ve AK Parti'nin kendi adaylarıyla yarıştıkları Kütahya, Kilis, Amasya ve Yozgat'ta CHP ve Yeniden Refah Partisi'nin aradan çıkarak seçimleri kazandığı görüldü. 4 il için özel çalışma yapılacak.

AK Parti, 31 Mart seçimlerinde 28'i büyükşehir olmak üzere 74 belediye başkan adayı çıkardı. Cumhur, "Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Bayburt, Bolu, Çankırı, Düzce, Elazığ, Gümüşhane, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak ve Yozgat olmak üzere toplam 22 şehirde yarıştı. Seçimlerde AK Parti, 22 ilde Aksaray, Bayburt, Düzce, Elazığ, Isparta ve Niğde'yi kazandı. 2019 seçimlerinde bu 22 ilden 14'ü AK Parti tarafından yönetilen belediyelerdi. AK Parti, bu illerde yaşanan oy kayıplarına odaklandı.

Özellikle Kütahya, Kilis, Amasya ve Yozgat illeri detaylı incelenecek. 2019 seçimlerinde MHP'nin yönetiminde olup CHP'ye geçen Kütahya, AK Parti'nin yönetiminde olup CHP'ye geçen Kilis, MHP'nin yönetiminde olup yıllar sonra CHP'ye giden Amasya ve AK Parti tarafından yönetilen ve son seçimde YRP'nin kazandığı Yozgat ili detaylı olarak incelenecek.

Seçmen bu illerde neden tercihini Cumhur'dan yana kullanmadı sorusuna yanıt aranacak. Seçmenin tercihinin değişmesinin nedeni gösterilen adayda mı, sandığa gitmeyen seçmen mi, ekonomik gelişmeler mi ya da her iki partinin de bu şehirlerde aday göstermesi mi soruları sorulacak.

Etiketler : ak parti seçim anket
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