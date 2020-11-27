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27 Kasım 2020 Cuma 21:02:00 - Güncelleme:27 Kasım 2020 Cuma 23:07:00

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi kabul edildi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Gayretlerimizin dayanağını oluşturan bütçe sürecinde büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için azim ve gayretle çaba sarf eden herkesle birlikte çalışmaktan özellikle memnuniyet duyuyorum." dedi.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Komisyonda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların bütçelerinin görüşülüp kabul edilmesinin ardından bütçe kanun teklifinin maddelerine geçildi.

16 maddeden oluşan 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 7 maddeden oluşan 2019 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi de komisyonda kabul edildi.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Konaklama Vergisi'nin uygulanması 1 Ocak 2022'ye ertelenmişti.

Komisyonda kabul edilen önergeyle, bu kapsamda Konaklama Vergisi'ne yönelik 1 milyar lira olarak öngörülen 2021 yılı bütçe gelir tahmini cetvelden çıkarıldı.

Diğer taraftan beyana dayanan KDV ile dahilde alınan KDV gelir tahminleri, ekonomide meydana gelebilecek canlanmaya bağlı olarak 1'er milyar lira artırıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz ve siyasi partilerin temsilcileri, bütçenin kabul edilmesinin ardından kısa birer teşekkür konuşması yaptı.

205 SAATLİK BÜTÇE MESAİSİ

Komisyon Başkanı Yılmaz, 38 gün süren, 20 birleşim yapılan bütçe sürecinin sonunda komisyonun 205 saat mesai yaptığını söyledi.

Görüşmelerin, Kovid-19 salgını nedeniyle TBMM Tören Salonu'nda yapıldığını hatırlatan Yılmaz, "Bu süreci kazasız belasız atlattığımız için sevinçliyiz, mutluyuz." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a, bu imkanı verdiği için teşekkürlerini ileten Yılmaz, "Kovid-19 sürecinde bir olumsuzluk yaşamadıysak bu salonunun büyük etkisi var." diye konuştu.

Yılmaz, 30'u komisyon üyesi toplam 202 milletvekilinin 2021 yılı bütçesi üzerinde konuşma yaptığını belirterek, Meclis'teki milletvekili sayısının üçte birinden fazlasının, komisyona gelerek katkı sağladığını belirtti.

Bütçe görüşmelerinde 1200 civarında konuşma yapıldığına dikkati çeken Yılmaz, "Gerçekten yorucu bir mesai. Bir gün değil, uzun bir mesai. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Yılmaz, bütçenin, vatandaşların refahına, huzuruna, milletin birliğine ve kardeşliğine, Türkiye'nin gelişme sürecini dünyada en üst sıralarda devam ettirmesine katkıda bulunmasını diledi.

"ELEŞTİRİLERİNİZİ NOT ETTİM"

Oktay, komisyonda, bugüne kadar yapılan özverili çalışmalar için katkılarını esirgemeyen milletvekillerine teşekkür etti.

Milletvekillerinin görüş ve eleştirilerini not ettiğini dile getiren Oktay, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümüne yaklaşırken toplumsal refahı her geçen gün daha da artırmak ve teknoloji başta olmak üzere her alanda bağımsızlığı pekiştirmenin, en önemli öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Türkiye'yi, bu kapsamda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kamunun tüm erkleriyle dayanışma içinde daha müreffeh seviyelere taşıyacaklarını vurgulayan Oktay, "Gayretlerimizin dayanağını oluşturan bütçe sürecinde büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için azim ve gayretle çaba sarf eden herkesle birlikte çalışmaktan özellikle memnuniyet duyuyorum." dedi.

"ALDIKLARI ÜCRETLERİN ÇOĞUNU KATKI OLARAK VERDİLER"

Konuşmasının sonunda, salgın sürecinde düzenlenen bağış kampanyasına da değinen Oktay, "Biz Bize Yeteriz" kampanyasıyla toplanan her şeyin ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını söyledi.

Oktay, şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanlığı ve kabine üyeleri olarak daire başkanı ve üzerindeki tüm yöneticiler hatta çalışanlarımızın yüzde 80'ine yakını, aldıkları ücretlerin çoğunu katkı olarak verdiler. Kabine üyeleri, yıllık gelirlerinin en az yüzde 60'ını, bu yüzde 100'e varıyor, bağışladı. Bunu ifade etmedik, etmek istemedik ama 'Bir başka ülke şunu yapıyor?' derken, bunun kendi özümüzde olduğunu özellikle ifade etmek istedim. Bunu sadece biz yapmadık, Türkiye'deki herkes yaptı. 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasıyla toplanan her şey ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. 'Başka bir ülke yaptı da biz yapmadık.' değil, aynı şeyin çok daha fazlasını biz de yaptık. Zorunlu olduğumuz için değil, gönülden yaptık.

Bütçe görüşmelerinin komisyon aşamalarının tamamlanmasının ardından komisyon üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a çiçek takdim etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri, 7 Aralık Pazartesi günü TBMM Genel Kurulu'nda başlayacak.

Etiketler : Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu bütçe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay TBMM Başkanı Mustafa Şentop
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