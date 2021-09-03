Başkan Erdoğan'dan yüz yüze eğitim mesajı

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03 Eylül 2021 Cuma 11:50:00 - Güncelleme:03 Eylül 2021 Cuma 12:03:00

Başkan Erdoğan: Okullarımızda görev yapan öğretmen sayımız 1 milyon 137 bini bulacak

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde "2021 yılı Öğretmen Atama Töreni"nde konuştu. 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları belli oldu. Yüz yüze eğitim mesajı veren Erdoğan, "Artık çocuklarımızı okullarından uzak bırakma lüksümüz kalmadı. Okullarımızı açık tutmakta kararlıyız. Çocuklarımızı pazartesi günü okullarıyla buluşturuyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde "2021 yılı Öğretmen Atama Töreni"nde konuştu. Yüz yüze eğitim mesajı veren Erdoğan, "Artık çocuklarımızı okullarından uzak bırakma lüksümüz kalmadı. Okullarımızı açık tutmakta kararlıyız. Çocuklarımızı pazartesi günü okullarıyla buluşturuyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Geçmişte 30 civarında olan sınıf mevcutlarımız artık 22 ortalama ile OECD seviyesindedir.

Hükümete gelirken eğitimi hedeflerimizin en önüne almıştık. Eğitime ayırdığımız bütçeyi kurumlarımız arasında en tepeye çıkardık.

Öğretmenlerimizin özlük haklarında büyük iyileştirmeler yaptık. Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir.

AB'nin bu konudaki raporuna göre; öğretmenler için zorunlu ders saati en düşük ülke Türkiye'dir.

Büyük yatırımlarla okulalrımızın fiziki ve teknolojik yapılarını da oldukça geliştirdik. Okullarımızın tamamını bilgisayar laboratuvarları, kütüphaneler ile donattık.

Çocuklarımızın uzaktan eğitime erişimini sağlamak için 2 milyon tablet dağıttık. Çocukların eğitimine destek olmak, ailelere kolaylık sağlamak için attığımız en önemli adımlardan biri de ders kitaplarını ücretsiz yapmamızdır.

Bunlarla kalmadık, kalmıyoruz. Öğretmenlerimizin durumlarını ve okullarımızın altyapılarını güçlendirmeye çalışıyoruz.

Biraz sonra atanacak öğretmenlerimizle birlikte okullarımızda görev yapan öğretmen sayımız 1 milyon 137 bini bulacaktır. Öğretmenlerimizin özlük haklarında büyük iyileştirmeler yaptık. Avrupa'da öğretmenler için zorunlu ders saati en düşük ülke Türkiye'dir.

Bundan sonra odaklanmamız gereken nokta, eğitimin kalitesini artırmaktır. Eğitim sisteminin kalitesini belirleyen en önemli unsur öğretmenlerdir. Sizin öğrencilerinizi en güncel bilgilerle donatırken, kendinizi donatmanız da şarttır.

YÜZ YÜZE EĞİTİM MESAJI: OKULLARIMIZI AÇIK TUTMAKTA KARARLIYIZ

Çocuklarımız 1.5 yıldır okulda akranları ve öğretmenleri ile olamadılar. Salgın hala devam ediyor. Ama çocuklarımızı okuldan uzakta tutma lüksümüz kalmadı. Okullarımızı açık tutmakta, çocuklarımıza en iyi öğretimi vermekte kararlıyız.

Çocuklarımızı pazartesi günü okulları ile buluşturuyoruz. İnşallah okullarımızı tam zamanlı olarak açık tutarak yılı tamamlayacağız.

Etiketler : Başkan Erdoğan öğretmen öğretmen atama
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