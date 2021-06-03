Yarım asırlık serüvende sona doğu

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03 Haziran 2021 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:03 Haziran 2021 Perşembe 11:14:00

Akkuyu'da birinci ünitenin reaktör kabı montajlandı

Kaynak: DHA

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Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde birinci ünitenin reaktör kabının montajı tamamlandı. Böylelikle santralin 2023'te açılma hedefine biraz daha yaklaşılmış oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin son durum bilgisini paylaştı.

Bakan Dönmez, santralin birinci ünitesine ait reaktör kabının montajının tamamlandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin yarım asırlık nükleer enerji serüveninde 2023'e doğru adım adım ilerliyoruz." ifadelerine yer veren Bakan Dönmez, şu sözleri kaydetti:

"Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde birinci ünitenin reaktör kabının montajı tamamlandı.

Ülkemizin yarım asırlık nükleer enerji serüveninde 2023'e doğru adım adım ilerliyoruz.

Cumhuriyetimizin 100. yılı, nükleer enerji ile taçlanacak.

Hayırlı, uğurlu olsun."

Etiketler : Akkuyu Nükleer Güç Santrali Akkuyu Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
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