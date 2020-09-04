Türkiye'nin en büyük rüzgar tünelinde sona gelindi
Kaynak: AA
Türkiye'nin en büyük rüzgar tüneli yakında açılıyor. Yapımı tamamlanan tünel, uçaktan otomobile birçok alanda rüzgar testi yapacak.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yapılan tünel yerli imkanlarla üretildi. Tünelde 6 büyük fan bulunuyor. Bu fanlar 2 bin 400 kilovatlık enerji sağlıyor.
TÜRKİYE 8 ÜLKEDEN BİRİ OLDU
Rüzgar tüneli 441 ton ve saatte 310 kilometre hızında rüzgar üretiyor. Aynı zamanda yer değiştirebilen test odaları sayesinde farklı sektörlere de hizmet ediyor. Bu da Türkiye'yi farklı testler yapabilen 8 ülkeden biri haline getiriyor.
Yurt dışında yaklaşık 200 milyon lira maliyeti olan tünel, yerli imkanlarla 50 milyon liraya inşaa edildi.
"EKONOMİK KATKI SAĞLAYACAK"
Rüzgar tünelinde farklı alanlarda test yapılabileceğini söyleyen ODTÜ Rüzgar Enerjisi Araştırmları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Oğuz Uzol, "Yerli firmalar yerli tesislerde test yapmaya başladığı zaman yurt dışına ödenen büyük miktarda ödenmemeye başlayacak. Yani döviz yurt içinde kalacak. Yurt dışındaki yabancu firmalar da buraya gelecek. O da ikinci bir artı girdi olacak." dedi.
Modern ölçüm sistemleri ile donatılan rüzgar tünelinin yıl sonuna kadar açılması planlanıyor.
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