Bir ilçemize talih kuşu kondu

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27 Mayıs 2022 Cuma 11:56:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2022 Cuma 11:56:00

Türkiye'den tarihi lityum hamlesi! Balıkesir'in Bigadiç ilçesine talih kuşu kondu

Kaynak: IHA

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Dünya bor rezervlerinin yüzde 73'üne sahip Türkiye önemli bir adıma hazırlanıyor. Ülkemizde bulunan bor yatakları belli oranlarda lityum da içeriyor. Bu kapsamda, Balıkesir'in Bigadiç ilçesine Lityum Üretim Tesisi açılacağı müjdesi verildi.

AK Parti MKYK Üyesi, Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile yaptıkları görüşmeler sonrası Bigadiç'e Lityum Üretim Tesisi açılacağı müjdesini verdi.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine Milletvekili Uygur'dan yatırım müjdesi geldi. Milletvekili Uygur, lityum tesisiyle ilgili şöyle konuştu: "Bilindiği gibi Türkiye dünya bor rezervlerinin yüzde 73'üne sahip. Bu rezervlerin büyük bir kısmı da Bigadiç'te bulunmakta. Ülkemizde bulunan bor yatakları belli oranlarda lityum da içeriyor. Bu lityum, geleneksel yöntemlerle işlenmesi ekonomik olmadığından maalesef önceki dönemlerde değerlendirilememiş. Ancak ETİ Maden, beş yıldır yürüttüğü araştırma geliştirme çalışmasıyla bor üretimi ve özellikle bu arada ortaya çıkan sıvı atığın içerisindeki lityumu geri kazanma noktasında yeni bir teknoloji geliştirdi. Bu yeni teknolojiyle bor üretimi sırasında atıklardaki bor ve lityum alınarak lityum karbonat ve satılabilir bor ürünlerinin üretimi gerçekleştirildi. Lityum, elektrikli otomobiller, akıllı telefonlar, tabletler, diz üstü bilgisayarlar gibi tüm mobil cihazların bataryalarında kullanılan bir element. Ülkemizde yerli lityum üretiminin artması yüksek teknoloji gerektiren ürünlerdeki yerlilik oranının da artmasını sağlayacak. Şimdi Lityum Üretim Tesislerinden biri de Bigadiç'e kurulacak. Şu an proje aşamasında olan Bigadiç Lityum Üretim Tesisinin açılması ile hem ülkemizin ihtiyacı olan lityumun üretimine katkı sağlanacak hem de bu tesiste çalışanlara istihdam sağlanmış olacak. Hemşehrilerimize hayırlı olsun. Bizler Cumhurbaşkanımıza Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Yerli ve Milli Üretimi artırmak ve milletimizin de desteğiyle hem Balıkesir'imize hem de ülkemize hizmet etmek için çalışıyoruz" dedi.

İSKELE VE IŞIKLARDA MAHALLELERİ DOĞALGAZA KAVUŞUYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez ile yaptığı görüşmeler ve sonrasında, Bakan Başdanışmanı Yüksel Coşunyürek ile süreci adım adım takip etmesi sonucu İskele ve Işıklar Mahallelerinin doğalgaz çalışmalarının hızla devam ettiğini dile getiren Milletvekili Uygur "Daha önce de hemşehrilerimize duyurduğumuz İskele ve Işıklar mahallelerinin doğalgaz çalışmalarında sona yaklaşıyoruz. Bigadiç İlçe Merkezine 11 km uzaklıkta bulunan İskele Mahallemizin doğalgaz çalışmaları 2022 yılı başında başladı. Aksa gaz yetkililerince, mahalleye dağıtım yapacak olan ana vananın montajı yapıldı, doğalgaz ek şebeke dağıtım istasyonu kuruldu. Önümüzdeki aylarda ihaleye çıkacak olan mahalle içi doğalgaz boru döşeme işleminin 2022 yılı içinde tamamlanmasını bekliyoruz. Bakanlığımızla sürekli iletişim halindeyiz. Takiplerimiz ve çalışmamız sonuç verecek inşallah 2023 yılında Işıklar Mahallemiz Doğalgaza kavuşacak." dedi.

Etiketler : Bigadiç Lityum Üretim Tesisi açılacak Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
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