  • BIST
    1098.75
  • Dolar
    7,4876
  • Euro
    8,8735
  • Altın
    469,2610
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Lübnan'da siyasi kırılganlık! Hizbullah hükümette yer alacak mı?
Tarihi keşif sonrası Akdeniz'de kritik adım! Türkiye ve Libya görüşmelere başladı
Türkiye niçin hedef? Doğu Akdeniz'deki büyük hesaplaşma!
Mucize Doktor dizisine bomba transfer! Behzat Ç'nin Eda'sı Seda Bakan geliyor
Suriye Milli Ordusu saflarını güçlendirdi! 1000 yeni asker katıldı
Türkiye'den bir rekor daha! Güneydoğu'da günlük petrol üretimi rekoru kırıldı
Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 46 bini aştı
Kayserispor'da koronavirüs vakası!
Rusya Ermenistan'a neden silah gönderiyor?
Muğla'da kan donduran olay!.. Cansız bedeni korkunç halde bulundu!
TÜBİTAK'tan koronavirüs aşısıyla ilgili flaş açıklama: Söz verdiğimiz gibi, 2021 Nisanına yetiştirme ...
KOBİ'lere 250 milyon dolarlık destek!
Diyanet'ten Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu
Dışişleri Bakanlığından, Arap Ligi'nin Türkiye'yi hedef alan kararlarına sert tepki: Reddediyoruz
Türk doktorlar Özbekistan'da! Koronavirüsle mücadelede destek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Van'da vaka sayısı 2 katına çıkmış durumda
Göztepe, Bande transferinde mutlu sona ulaştı
Terörist Mahmut Özden'in eylem hazırlığındaki fedaisi yakalandı
İçişleri Bakanı Soylu'dan önemli açıklamalar: Her gün birer ikişer hesaptan düşüyoruz
Trabzonspor Manuel Da Costa'nın sözleşmesini feshetti
Şarj aleti için tartışan iki kardeşten biri mezara diğeri cezaevine girdi
Kırşehir'de DEAŞ'a operasyon! 11 gözaltı
Sandro Tonali Milan'a transfer oldu
İsveç'te çirkin provokasyon! Kur'an-ı Kerim yakıp sosyal medyada yayımladılar
10 Eylül 2020 Perşembe 12:44:00 - Güncelleme:10 Eylül 2020 Perşembe 12:44:00

Türkiye'den bir rekor daha! Güneydoğu'da günlük petrol üretimi rekoru kırıldı

Kaynak: DHA

ABONE OL

TPAO'nun Güneydoğu'daki faaliyetleri kapsamında 1206 petrol kuyusundan bir günde 35 bin varil petrol üretilerek rekor kırıldığı bildirildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Batman, Şırnak, Mardin, Siirt ve Diyarbakır sahalarındaki 1206 kuyuda günde 35 bin varil petrol üretilerek rekor kırıldı. TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 ilde petrol arama çalışmaları yerli mühendis ve işçiler tarafından yapılırken, 1948 yılında üretime alınan ilk kuyu olan Raman-8'de ise şu ana kadar 1,3 milyon varil petrol üretimi elde edildi. Petrol gravitesi ise bazı sahalarda değişkenlik gösterirken ilk kuyuda kesintisiz petrol üretimi 72 yıldır kesintisiz sürüyor.

Türkiye’de petrolün bulunduğu ilk dağ olan Batman'daki Raman Dağı'nda 1948 yılından beri petrol üretimi aralıksız sürüyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) bölgedeki diğer kuyularda da bugüne kadar 450 milyon varile yakın üretim gerçekleştirdi. Batman, Şırnak, Mardin, Siirt ve Diyarbakır sahalarındaki 1206 kuyuda günde 35 bin varil petrol üretimi yapılıyor. TPAO Batman bölgesinde son üç yılda petroldeki artış oranı ise yüzde 40'a ulaştı. Raman Dağı'ndaki petrol sahasındaki 239 kuyuda ise günlük 7 bin varil petrol üretimi elde ediliyor.

İLK KUYUDA GÜNDE 50 VARİL PETROL

TPAO Batman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 ilde petrol arama çalışmaları yerli mühendis ve işçiler tarafından yapılıyor. 1948 yılında üretime alınan ilk kuyu olan Raman-8'de ise şu ana kadar 1,3 milyon varil petrol üretimi elde edilirken, kuyuda hala günde ortalama 50 varil petrol üretiliyor. Petrol gravitesi ise bazı sahalarda değişkenlik gösterirken ilk kuyuda kesintisiz petrol üretimi 72 yıldır kesintisiz sürüyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER