VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Furkan Kaya: Metaverse hayatımızı nasıl etkileyecek?
Mehmet Kaya: “Şirketler Web 3.0 stratejilerini bugünden belirlemeli.”
Ceren Cennet'in güzelliğinde Yakup Yıldır imzası var
MSB: 14 terörist etkisiz hale getirildi
Maltepe Belediyesindeki rüşvet operasyonunda yakalanan 19 zanlı adliyede
840 bin küçük esnafa vergi istisnasının ayrıntıları belli oldu
Yurdun bazı kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
TEKNOFEST Azerbaycan için hazırlıklar tamamlandı
Fındığın ayak izini çıkarıp üretimde verimi artırmayı hedefliyorlar
Türkiye'nin hava yolunda 2024 hedefi 210 milyon yolcu
Sahil kentlerinde "Müsilaj Operasyonu" başlatıldı
Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları Marmaris'ten Başladı
Adil Haber Sen 1. Olağan genel kurulunu gerçekleştirdi!
Başkan Erdoğan'ın operasyon sinyali ABD'yi panikletti
Dünyanın en büyük rezerv, Türkiye'de!
"Filistin'de tek çözüm 2 devlet"
Her kritik dönemde iftiralarla sahnede!
Suriye'deki ABD üssünde röportaj!
Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
Hipotermili final
Ticarete atladı
Az tatil çok iş
Aile yemeği
Kendini susturdu
26 Mayıs 2022 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2022 Perşembe 09:30:00

Türkiye'de bir ilk olacak: Bor madeni için önemli adım atılıyor

Kaynak: Sabah

ABONE OL

Türkiye, Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde hazırlanan Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde başlatılan çalışmaların meyvesini yıl sonundan itibaren yemeye başlıyor. Temeli 2019 yılı sonunda atılan Bandırma'daki bor karbür tesisinde deneme üretimlerine başlanacak.

Dünyanın en büyük bor rezervine sahip olan Türkiye, bir eşik atlıyor. Bandırma'daki tesis yılsonu, tonu 40 bin $ olan bor karbür üretimine başlayacak

"TAMAMI TÜRKİYE'DE OLACAK"

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer, "Tonu 120 dolardan başlayan cevher, borik asit olduğunda tonu 800 dolar, bor karbür tozu olduğunda 40 bin dolar, zırh malzemesi yapıldığında 400 bin dolar. İlk defa, 2022 sonunda bu değer zincirinin tamamı Türkiye'de olacak. Bor karbür tozunu Eti Maden'in Bandırma İşletmelerinde, zırhı Ankara'da yapacağız. Kayseri'ye de yeni bir firma kuruldu" dedi.

Borun hafif ve hareket kabiliyetinin yüksek olduğunu, daha az enerji harcandığını anlatan Keleşer, "Çelikle bir askerimizi, polisimizi, jandarmamızı 20 kiloyla, borla 7-8 kiloyla zırhlıyorsunuz. Bir tank 10 tonla zırhlanıyor. Bor karbürle bu rakam 3 tona iniyor" açıklaması yaptı.

Borun kullanıldığı sektörlerle ilgili bilgi veren Keleşer, "Borumuzun yüzde 50'si cam, yüzde 17'si tarım, yüzde 15'i seramik, yüzde 2'si temizlik, yüzde 16'sı diğer sektörlerde kullanılıyor. Gübre kullanımında bor, ilk defa seramiğin önüne geçti" dedi.

Yurtdışında bor kullanımını artırmak için kahve, soya, tahin, pirinçle ilgili çalışmalar yaptıklarını da anlatan Keleşer, ürüne göre verimin yüzde 15-25 arttığını söyledi.

EN YÜKSEK BOR REZERVİ TÜRKİYE'DE

Dünya üzerindeki en yüksek bor rezervine sahip olan ülke konumunda olan Türkiye'yi sırasıyla Rusya, Güney Amerika ve Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor.

Etiketler : bor rezervi bor Dünyanın en büyük bor rezervi
'Türk Günü Yürüyüşü'nde konser verdi

'Türk Günü Yürüyüşü'nde konser verdi
Setlere bir küçük dönüş

Setlere bir küçük dönüş
Sahnede sürpriz doğum günü

Sahnede sürpriz doğum günü
İlk kez el ele

İlk kez el ele
Hadise Kardashian

Hadise Kardashian
Kızları olacak

Kızları olacak
Dizi daha yorucu

Dizi daha yorucu
Ankara'da Edis rüzgarı

Ankara'da Edis rüzgarı
Sefo rüzgarı

Sefo rüzgarı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX