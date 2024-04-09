Türk Telekom ve Schneider Electric'ten endüstriyel otomasyon anlaşması

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, Schneider Electric ile sürdürülebilirlik, verimlilik ve ayrıca 5G sayesinde endüstrilerin dijitalleşmesi odaklı otomasyon ve yazılım çözümleri ile enerji yönetimi teknolojilerini kapsayan bir işbirliği gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, Türkiye'nin dijital dönüşümünde lider bir kurum olarak çevresel ve sosyal alanlarda öncü adımlar attıklarını belirterek, "Güçlü fiber altyapımızla Türkiye'de 5G'ye en hazır operatör olarak, bugün ve gelecek için, ürün ve servislerimizi yeni nesil teknolojiler ile zenginleştirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Özden, endüstrilerin sürdürebilirlik ve verimlilik hedeflerine ulaşmaları açısından Schneider Electric ile yaptıkları kapsamlı işbirliğinin stratejik önemi olduğuna inandıklarını söyledi.

İşletmelerin ve endüstrilerin dijitalleşmesine destek vererek ekonomik büyümelerinde etkin rol aldıklarını aktaran Özden, şunları kaydetti:

"Siber güvenlikten, veri merkezine, bulut bilişim teknolojilerinden, yeni nesil akıllı şehir projelerine kadar Türkiye'de ve uluslararası pazarda dijital çözümler sunuyoruz. Kurumsal müşterilerimizin dijital dönüşüm ihtiyaçları ve yolculuklarında uçtan uca hizmet sağlıyoruz. Diğer yandan iş dünyasındaki uluslararası trendleri de yakından takip ediyoruz. Telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri alanındaki güçlü ürün portföyümüzü Schneider Electric'in endüstrilerin dönüşümü ve sürdürebilirlik yetkinliği ile bir araya getireceğiz.



Bu iş birliğimizi, iki önemli sektör ortaklığı anlamında değerli buluyoruz. Kurumsal müşterilerimize ve bölge ülkelerin mevcut teknoloji alt yapılarına, iş yapış biçimlerine ve dijital dönüşüm ihtiyaçlarına en uygun yeni nesil teknolojileri sunmayı, güçlü alt yapımız, telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri alanındaki güçlü ürün portföyümüz ile Türkiye'nin uzun vadeli endüstriyel stratejilerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz."

Schneider Electric Türkiye, Orta Asya Bölgesi Dijital Enerji ve Secure Power İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sağlam ise çalışmalarına güç katmak ve Türkiye'nin ve bölgenin dönüşümüne hizmet etmek için Türk Telekom ile stratejik bir iş birliği yaptıklarını vurgulayarak. "Kapsamı ve yaratacağı değer ile alanında ilk olacak bu iş birliğiyle Türkiye'nin dijital ve sürdürülebilir gelişimine hız katacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Endüstriyel otomasyon alanında kurumsal müşterilere uçtan uca sağlanacak çözümleri içeren anlaşma, iki firmayı 5G hazırlık sürecinde de dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanlarında stratejik iş ortağı olarak konumlandırırken Türkiye'nin uzun vadeli endüstriyel stratejilerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

