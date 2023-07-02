TPAO'nun iki petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun, Adana'da 60 bin 374 hektarlık alanı kapsayan ruhsatının süresinin 11 Mayıs 2023'ten 11 Mayıs 2025'e, İstanbul ve Tekirdağ illerinde 27 bin 611 hektarlık alanı kapsayan ruhsatının süresinin de 26 Mayıs 2023'ten 26 Mayıs 2025'e kadar uzatılmasına karar verildi.