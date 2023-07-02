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02 Temmuz 2023 Pazar 10:15:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2023 Pazar 10:15:00

TPAO'nun iki petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı

Kaynak: AA

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), İstanbul, Tekirdağ ve Adana'da 87 bin 985 hektarlık alanı kapsayan petrol arama ruhsatlarının süresi 2 yıl uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun, Adana'da 60 bin 374 hektarlık alanı kapsayan ruhsatının süresinin 11 Mayıs 2023'ten 11 Mayıs 2025'e, İstanbul ve Tekirdağ illerinde 27 bin 611 hektarlık alanı kapsayan ruhsatının süresinin de 26 Mayıs 2023'ten 26 Mayıs 2025'e kadar uzatılmasına karar verildi.

Etiketler : enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı maden ve petrol işleri genel müdürlüğü tpao petrol arama ruhsatı
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