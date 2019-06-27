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27 Haziran 2019 11:17 | Perşembe

Tazminat hesaplama nasıl yapılır? Kıdem tazminatı 2019 tavanı kaçtır?

Tazminat hesaplama nasıl yapılır? Kıdem tazminatı 2019 tavanı kaçtır? sorularının yanıtları tüm çalışanlar tarafından araştırılıyor. Çalışanları koruma altına alan kıdem tazminatı olası durumlar karşısında çalışanların mağdur olmasını engelliyor. Çalışanların kıdem tazminatı alabilmeleri için öncelikle şirket tarafından haklı olmayan sebeplerle işten çıkartılmış olması gerekiyor. Yani kendiniz isteyerek iş yerinden ayrılırsanız kıdem tazminatı alamıyorsunuz. Tabii bazı istisna durumlarda işten kendi isteğinizle çıksanız bile kıdem tazminatından yararlanabiliyorsunuz. Tazminat hesaplama ve kıdem tazminatı şartları hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm detaylar...

Tazminat hesaplama nasıl yapılır? Kıdem tazminatı 2019 tavanı kaçtır? soruları milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor. Çalışan işçileri yakından ilgilendiren Kıdem Tazminatı hesaplaması ve başvuru şartları merak ediliyor. Milyonlarca sigortalı vatandaş hangi durumlarda tazminat talep edip edemeyeceğini araştırıyor.  Kıdem tazminatı, çalıştığı her 1 yıl için 30 günlük brüt ücreti kadar oluyor. 1 yıllık kıdemi olan işçi 1 aylık brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı alabiliyor. Tazminat hesaplama ve kıdem tazminatı hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte kıdem tazminatına dair tüm merak edilenler... 

TAZMİNAT HESAPLAMA NASIL YAPILIR? 
Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan sürelerde oranlanarak hesaplamaya dahil edilecektir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşulu, ikramiye ödemeleri v.b.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

KIDEM TAZMİNATI 2019 TAVANI KAÇTIR?
Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Zammı Tutarı 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2019 Yılının İlk Döneminde Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı 6.017,60 TL olarak belirlendi. 

İŞTEN KENDİ İSTEĞİYLE AYRILIP KIDEM TAZMİNATI ALMA ŞARTLARI
- Ağır çalışma şartları altında çalışıyorsanız
- İşe başlarken haklarınız bölümünde yazan kurallara uyulmuyorsa
- Sigortanız geç yatıyorsa
- Sizin haberiniz yokken SGK'ya giriş çıkışınız yapılıyorsa
- Bayramlarda, resmi tatillerde çalıştığınız halde mesai ücreti alamıyorsanız
- Soyadı değişen kadının evlilik nedeniyle işten ayrılması
- Yıllık izinlerin tam kullanılmaması durumunda kıdem tazminatını kendiniz çıksanız dahil alabilirsiniz.

KIDEM TAZMİNATI REFORMU NEDİR?
Hazine ve Maliye Bakanı Berat  Albayrak, Yeni Ekonomi Programı kapsamında açıkladığı kıdem tazminatı reformu hakkında şunları söyledi; Vatandaşlarımızın kazançlarına göre kesinti oranlarının belirleneceği zorunlu bir bireysel emeklilik sistemini yeniden ele alacağız. Bu sistemle birlikte Kıdem Tazminatı Reformunu da hayata geçireceğiz. Yeni yapıyla birlikte 5 yılda, sistemde biriken fonların milli gelirin yüzde 10’unun üstüne çıkacağını öngörüyoruz. Finansal sektörün daha sağlıklı işleyişini sağlamak için reel sektör alanında bazı adımlar atılacak. Yapısal reformların en önemli ayağını gıdada hazırladık. Gıda enflasyonu ile mücadele için en önemli reformumuz tarımda milli birlik projemiz olacak.

FONA KAÇ PARA AKTARILACAK?
Her yıl için 30 günlük maaş tutarında tazminat kabul görürse aylık olarak brüt maaşın yüzde 8.33'ü fona aktarılacağı belirtiliyor. Bu yıl asgari ücretli bir çalışan için aylık tazminat ödemesi 213 lirayı bulacak. Bu miktarın bir kısmına BES'te olduğu gibi devlet katkısı olması da düşünülüyor. 

 

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