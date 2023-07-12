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12 Temmuz 2023 Çarşamba 12:39:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 12:39:00

Tavuk eti üretimi mayısta yıllık bazda yüzde 5,1 arttı

Kaynak: AA

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Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artarak 210 bin 14 tona, tavuk yumurtası üretimi de yüzde 3,4 yükselişle 1 milyar 644 milyon 770 bin adede çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayısta 210 bin 14 ton tavuk eti üretimi gerçekleştirildi. Üretim, yıllık bazda yüzde 5,1, aylık bazda da yüzde 16,4 artış gösterdi.

Tavuk yumurtası üretimi, mayısta aylık bazda yüzde 0,05 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 644 milyon 770 bin adet tavuk yumurtası üretildi.

Mayısta kesilen tavuk sayısı yıllık bazda yüzde 2,1 artarak 113 milyon 762 bin olarak kayıtlara geçti.

Hindi eti üretimi aynı dönemde yüzde 14,1 artarak 4 bin 723 ton oldu.

Ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,7 artarken, tavuk eti üretimi yüzde 2,3, kesilen tavuk sayısı yüzde 5,8 ve hindi eti üretimi yüzde 2,8 azaldı.

Etiketler : Türkiye İstatistik Kurumu Hindi eti tavuk
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