VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Oğuzhan Asiltürk'e veda
Sınırda ilk saha testini yaptı
Kılıçlar çekildi!
Haftalık vaka haritası açıklandı
Arşivlerden yararlanma usul ve esasları belirlendi
Sınır kapısı yolundaki tesisler 'göçmen kaçakçılığına' karşı güvenliklerini artıracak
PKK çözülüyor! "Bu yıl 39 kişi katıldı"
Karadeniz, Doğu Anadolu ve Marmara'nın bazı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor
94 yaşında kalp kapağı değişti
Cirite dadaş kadın hakem
Anadolu'nun Pompeisi Myra'dan tarih fışkırdı
AFAD 61 ilin 'İl Afet Risk Azaltma Planı'nı tamamladı
Bangladeş'te yabancı televizyon kanallarının yayını durduruldu
8 yılda 11 bin takviye edici gıdaya onay belgesi düzenledi
4 gece 4 yıldız: Ayta Sözeri, Anadolu Ateşi, Zeynep Bastık ve Yalın... Sevenleriyle buluşuyor
Yeni dizisinde şaşırtacak
"Rüyamda babamla oynuyoruz"
Ekranlarda olmak istiyor
Aradığı aşkı meslektaşında buldu
Jet hızıyla alışveriş
"Konuşursam 50 bin dolar öderim"
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan ve GKRY'ye sert tepki
MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
IMF'den finansal risk uyarısı
02 Ekim 2021 Cumartesi 13:30:00 - Güncelleme:02 Ekim 2021 Cumartesi 13:30:00

Tarım ve Orman Bakanlığı 8 yılda 11 bin takviye edici gıdaya onay belgesi düzenledi

Kaynak: AA

ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2014'ten bu yana takviye edici gıdalara yönelik yaklaşık 11 bin onay belgesi düzenledi. Kovid-19 salgını sürecinde sektör firmalarının bitkisel içerikli takviye edici gıdalara yönelik belge talebi arttı.

Takviye edici gıdaların üretim, ithalat, ihracat ve kontrolüne ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca belirleniyor.

Yerli ve ithal tüm takviye edici gıdalar, 2014'ten bu yana piyasaya arz edilmeden önce Bakanlığın onayından geçiyor. Bakanlık, takviye edici gıdalarla ilgili değerlendirmelerin yapılması amacıyla Takviye Edici Gıda Komisyonu kurdu. Takviye edici gıdalarda kullanılacak bileşenlere ilişkin değerlendirmeler bu komisyon tarafından yapılıyor.

Bakanlık ve Sağlık Bakanlığı temsilcileri, her iki Bakanlığı temsilen seçilmiş konusunda uzman 6 bilim insanı ile takviye edici gıda konusunda deneyimli 15 üyenin görev aldığı komisyon 2013 yılından bu yana 110 toplantı gerçekleştirdi.

Takviye edici gıdalara Bakanlığın onay belgesi vermeye başladığı 2014 yılında toplam 79 belge düzenlenirken, bu rakam 2019'da 1457'ye, 2020'de 2 bin 631'e yükseldi. Bu yılın ocak-eylül döneminde ise 1709 belge düzenlendi.

Bakanlık tarafından bugüne kadar 8 bin 209 yerli ve 2 bin 740 ithal olmak üzere 10 bin 949 takviye edici gıdaya onay verildi.

Çoğunlukla vitamin, mineral içerikli ürünlere onay düzenlenirken, önceki yıllara kıyasla sektörün son dönemde bitkisel içerikli takviye edici gıdalara yönelik belge talebi arttı.

"DOKTOR KONTROLÜNDEN GEÇİLMELİ" UYARISI

Diyetisyen Senanur Çevik, Kovid-19 salgını sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirmek ve daha sağlıklı olabilmek amacıyla gıda takviyesi kullanımının arttığını söyledi.

Yapılan anketlerde de gıda takviye kullanımının yüzde 13'ten yüzde 28'lere çıktığına dikkati çeken Çevik, "Gıda takviyelerini kullanmadan önce doktor kontrolünden geçilmelidir. Takviyeleri kullanırken önerilen miktarları aşmamak gereklidir." dedi.

Çevik, Kovid-19 sürecinde C, D vitamini, çinko ve Omega-3'ün en çok kullanılan takviyeler olduğunu belirterek, B12, beta glukan, selenyum ve propolis kullanımında da ciddi artış yaşandığını dile getirdi.

Salgından önce ithal takviyelerin kullanıldığını vurgulayan Çevik, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde doktorların ve eczacıların da tavsiyesiyle yerli takviyeler daha çok tercih edilmeye başlandı. Diyet programlarında da gıda takviyeleri çok önemli yer tutuyor. Biz danışanlarımıza, beslenme programına başlamadan önce mutlaka doktor kontrolünden geçmesini öneririz. Gerekli kontrollerin ardından kişiye gıda takviyesi önerilerinde bulunuyoruz. Her vitamin ve mineralin vücudumuzda ayrı bir görevi vardır. Eksikliğinde ciddi rahatsızlıklara neden olabilir. Bu nedenle eksikliğinin saptanması ve sonrasında gıda takviyesiyle desteklemesi çok önemli."

Etiketler : tarım ve orman bakanlığı takviye gıda ekonomi haberleri
Aslı Gönül'ü ikna edemedim

Aslı Gönül'ü ikna edemedim
Üçüncü çocuk için ikiz korkusu

Üçüncü çocuk için ikiz korkusu
Setten ilk kare

Setten ilk kare
Şahmaran'ın Çavgeş'i

Şahmaran'ın Çavgeş'i
Sete döndü

Sete döndü
İyi bir tepki oyuncusuyum

İyi bir tepki oyuncusuyum
Bir o kadar tuhaf ve komik

Bir o kadar tuhaf ve komik
Chloe'ye haksızlık yapıldı

Chloe'ye haksızlık yapıldı
Anısına albüm

Anısına albüm

EN ÇOK OKUNAN HABERLER