Tarım, gıda ve içecek sektöründen ilk 2 ayda 4,75 milyar dolarlık ihracat

Tarım, gıda ve içecek sektöründen ilk 2 ayda 4,75 milyar dolarlık ihracat

ürkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), Türkiye İstatistik Kurumunun dış ticaret verilerini temel alarak hazırladığı TGDF Dijital Veri Paneli sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, tarım, gıda ve içecek sektörünün ocak-şubat döneminde ihracatı yıllık bazda yüzde 16,49 artışla 4,75 milyar dolara yükselirken, ithalatı yüzde 15,99 düşüşle 3,15 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde sektörün dış ticaret fazlası 33 milyon dolardan 1,6 milyar dolara yükseldi.

İlk 2 ayda ihracatta öne çıkan ürünlere bakıldığında, ilk sırayı 259,4 milyon dolarla unun aldığı görüldü. Unu 244 milyon dolarla fındık içi ve 164,8 milyon dolarla mandalina izledi.

İthalatta ise 389,8 milyon dolarla buğday ilk sırada yer alırken, bu ürünü 272 milyon dolarla soya fasulyesi ve 175,5 milyon dolarla ham ayçiçeği yağı takip etti.

ŞUBAT AYI VERİLERİ



Sektörün ihracatı şubatta ise yıllık bazda yüzde 22,14 artışla 2,33 milyar dolara ulaştı. Şubatta ithalat yüzde 15,17 azalışla 1,55 milyar dolara geriledi. İthalat, buğdayda yüzde 37, ham ayçiçeği yağında yüzde 41,3 ve soya fasulyesinde yüzde 11,3 azaldı. Söz konusu ayda sektör 780 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi.

İTHALATTA RUSYA VE UKRAYNA İLK SIRADAKİ YERİNİ KORUDU



Ocak-şubat döneminde Rusya ve Ukrayna, en fazla buğday alınan ilk 2 ülke olmayı sürdürdü. Bu dönemde Rusya'dan 276,3 milyon dolar ve Ukrayna'dan 93,7 milyon dolarlık buğday ithal edildi.

Soya fasulyesi ithalatında ilk sırayı 105 milyon dolarla Ukrayna aldı. Bu ülkeyi, Brezilya ve ABD takip etti. Ayçiçeği yağı ithalatında ise listenin başında 93,4 milyon dolarla Ukrayna, 71,8 milyon dolarla Rusya ve 5,9 milyon dolarla Romanya yer aldı.

EN FAZLA İHRACAT VE İTHALAT YAPAN SEKTÖRLER



Yılın ilk 2 ayında en fazla ihracatın 545 milyon dolarla şeker ve şekerli mamullerde yapıldığı görüldü. Bu grubu 470 milyon dolarla yaş meyve, 442 milyon dolarla sert kabuklu meyveler, 315 milyon dolarla balıkçılık ve su ürünleri, 266 milyon dolarla bitkisel yağlar takip etti.

Aynı dönemde en fazla ithalat 856 milyon dolarla hayvan yemi sektöründe yapıldı. Bunu 524 milyon dolarla bitkisel yağlar, 442 milyon dolarla un, 180 milyon dolarla kakao ve çikolata, 134 milyon dolarla canlı hayvan ticareti izledi.

DIŞ TİCARETTE ÖNE ÇIKAN ÜLKELER



Ocak-şubat döneminde en fazla ihracat yapılan ülke, 607 milyon dolarla Irak oldu. Almanya'ya 338 milyon dolar, Rusya'ya 269 milyon dolar, ABD'ye 256 milyon dolar ve İtalya'ya 184 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

Irak'a ihracatta un, dondurulmuş tavuk eti, gofret ve waffle, Almanya'ya dış satımda fındık içi, ambalajlı fındık ve konserve zeytin, Rusya'ya ihracatta mandalina, alabalık ve limon öne çıktı.

İlk 2 ayda en fazla ithalat 616 milyon dolarla Rusya'dan yapıldı. Rusya'yı 386 milyon dolarla Ukrayna, 215 milyon dolarla ABD, 191 milyon dolarla Brezilya ve 126 milyon dolarla Malezya izledi.

Rusya'dan ithalatta buğday, ham ayçiçeği, ayçiçeği küspesi, Ukrayna'dan dış alımda soya fasulyesi, buğday, ham ayçiçeği yağı, ABD'den ithalatta ise etilen glikol, soya fasulyesi ve hayvanlar için yem ham maddesi öne çıktı.