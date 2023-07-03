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03 Temmuz 2023 Pazartesi 11:45:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2023 Pazartesi 11:45:00

Tarihin en kapsamlı borç yapılandırması için başvurular bugün sona eriyor

Kaynak: TRT Haber

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Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasında süreç sona eriyor. Yapılandırma fırsatından bugün mesai bitimine kadar yararlanılabilecek.

Kamu alacaklarının yeninden yapılandırma sürecinde sona gelindi.

Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin, bugün mesai bitimine kadar başvuru yapması gerekiyor.

Yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecek. İlk taksit ödeme süresi ise 31 Temmuz'da dolacak.

BORÇ YAPILANDIRMASINDA BİR İLK: 48 AY VADE

Vergi, sigorta prim borcu, adli ve idari cezalar, belediyelere olan borçlar, su borçları ve öğrenim kredisi borçları...

Tüm bu borçlar yapılandırma kapsamına dahil edildi.

13 kurumun yaklaşık 1 trilyon 300 milyar lira alacağının yapılandırılması söz konusu olacak. Yapılandırılan borçlar için ödeme kolaylığı da sağlanıyor.

Düzenlemeyle borç yapılandırmasında ilk defa 48 ay vade imkanı sunuluyor.

265,4 MİLYAR LİRA YENİDEN YAPILANDIRILDI

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırması ile birlikte 265,4 milyar liralık alacak yeniden yapılandırıldı. Toplam tahsilat 20 milyar lirayı aştı.

5 milyona yakın mükellef borçlarını yapılandırmak için vergi dairelerine başvurdu.

Etiketler : borç yapılandırma kamu alacakları mükellef
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