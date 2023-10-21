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21 Ekim 2023 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:21 Ekim 2023 Cumartesi 11:30:00

Suudi Arabistan'ın "e-vize" sistemine Türkiye de dahil edildi

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın turizm amaçlı elektronik ziyaret vizesi (e-vize) verilen ülkeler grubuna Türkiye'nin de dahil edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, 17 Ekim itibarıyla Suudi Arabistan'ın turizm amaçlı elektronik ziyaret vizesi verilen ülkeler grubuna Türkiye'nin de dahil edildiği, bu uygulama öncesinde Türk vatandaşlarının, Suudi Arabistan'a gerçekleştirecekleri seyahatlerde "etiket vizeye" tabi olduğu hatırlatıldı.

Yeni düzenleme çerçevesinde umuma mahsus ve resmi pasaport hamili Türk vatandaşlarının, turistik amaçlı (turistik, iş, umre, aile ziyareti amaçlı) e-vizelerini "https://visa.visitsaudi.com" internet adresinden, Suudi Arabistan'a varışlarında havalimanlarındaki e-vize kabinlerinden veya Suudi Arabistan'ın Türkiye'de mukim temsilciliklerinden "365 günde 90 gün" kalış süreli "tek girişli" veya "çok girişli" olarak alabilecekleri aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"E-vize uygulaması, hac farizasını kapsamamaktadır. Hac döneminde, e-vizeyle yalnızca kutsal bölgeler haricindeki şehirlere turistik ziyaret mümkün olabilecektir. Suudi Arabistan vatandaşları da ülkemize seyahatlerinde etiket vize, e-vize ve sınır kapılarında bandrol vize alabilmektedir."

Etiketler : suudi arabistan dışişleri bakanlığı elektronik ziyaret vizesi evize turizm
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