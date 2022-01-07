Stokçuluk yapan şimdi yandı

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07 Ocak 2022 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:07 Ocak 2022 Cuma 12:30:00

Stokçular ve fahiş fiyata mal satanlar şimdi yandı!

Kaynak: Sabah

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Stokçular ve fahiş fiyata mal satanlar şimdi yandı. TBMM Genel Kurulu, ortamı fırsata çevirip piyasaları ve fiyatları speküle etmek isteyen stokçulara göz açtırmayacak yasayı kabul etti.

Rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara 100 bin ila 2 milyon lira arasında para cezası verilebilecek.

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara 100 bin ila 2 milyon lira arasında para cezası verilebilecek.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa şu değişiklikleri içeriyor:

STOKÇULUĞA AĞIR CEZA: Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yapılan değişiklikle stokçulara katmerli ceza geliyor. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara uygulanan idari para cezasının alt ve üst sınırı yeniden belirlendi. Bu suç için 50 bin ila 500 bin lira arasında olan para cezası 100 bin ila 2 milyon lira arasına yükseltildi. Böylece stokçulara verilecek en düşük cezanın 100 bin lira olması sağlandı.

KATKI PAYINDAN YARARLANACAK: Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında, 30 Haziran 2021'den sonra işletmeye girecek kapasite artışları, işletmeye giriş tarihinden itibaren yerli katkı fiyatından yararlanacak.

LİSANS VERİLMEYECEK: Kaçakçılık Yasası kapsamında haklarında kesinleşmiş mahkeme kararı olanlar elektrik ve LPG yasaları kapsamında lisans verilmeyecek.

b Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında, 30 Haziran 2021'den sonra işletmeye girecek kapasite artışları, işletmeye giriş tarihinden itibaren yerli katkı fiyatından yararlanacak.

TOBB'UN AİDAT BORÇLARI: TOBB üyelerinin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların, birliğe olan aidat borçları asılları ile Sigortacılık Kanunu uyarınca TOBB'a ödenmesi gereken sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borç asıllarına ilişkin alacaklar bakımından 31 Aralık 2023'e kadar derdest olan icra ve iflas takipleri duracak.

14 BİN FİRMA, 101 BİN ÜRÜN DENETLENDİ

TBMM Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, stokçuluğa ilişkin rakamları milletvekilleri ile paylaştı. Altunyaldız şöyle dedi:

"Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 2020'de 2 bin 900, 2021'de 2 bin 703 olmak üzere toplamda 5 bin 603 dosya görüşüp karara bağlandı. Bu kapsamda 896 dosyada aykırılık tespit edilmiş ve fahiş fiyat artışı, piyasayı bozan stokçuluk faaliyetleri sonucunda firmalara toplamda 25 milyon 444 bin 478 TL idari para cezası uygulanmıştır. Kurul, bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle 545 bin 550 TL idari para cezası uyguladı. 81 ilde 15 Eylül - 28 Aralık 2021 tarihleri arasında Ticaret Uyum Müdürlüklerince gerçekleştirilen haksız fiyat denetimlerinde toplam 14 bin firma ve 101 bin 338 ürün incelenmiş ve denetlenmiştir."

Etiketler : TBMM STOK Ziya Altunyaldız Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu
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