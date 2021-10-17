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17 Ekim 2021 Pazar 17:07:00 - Güncelleme:17 Ekim 2021 Pazar 17:07:00

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Kaynak: Sabah

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12 milyon emekliyi ilgilendiren 2022 emekli zammı netleşmeye başladı. Zam oranı için belirteç enflasyon oranı dikkat çekerken, Merkez Bankası Piyasa Katılımları Anketi sonuçlandı. Peki SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

'Emekli zammı 2022' için geri sayıma başladı. Son Merkez Bankası Piyasa Katılımları Anketi'nin sonuçlanması, 2022 yılı emekli zam oranı için ipuçlarını verdi.

Emekli zammı 2022 netleşmeye başladı. Milyonlarca emekli, '2022 yılında yeni emekli maaşı ne kadar olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Emekli zam oranı için belirteç enflasyon oranı dikkat çekerken, Merkez Bankası Piyasa Katılımları Anketi sonuçlandı.

2021 YILININ İKİNCİ YARISININ ENFLASYON ORANI EMEKLİ MAAŞ ZAMMI İÇİN BELİRTEÇ OLACAK

Sabah'ta yer alan habere göre 2021 yılının ikinci yarısını gösteren 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı için belirteç olacak.

YILSONU ENFLASYON TAHMİNİ GELDİ: EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NETLEŞİYOR

Merkez Bankası, ekonomistlerle gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı. Bununla beraber burada belirtilen tahmini enflasyon 2022 emekli zammı için ipuçlarını verdi.

Ekonomistlerle yapılan Ekim ayı anketine göre yılsonu enflasyon beklentisi (2021 yılı TÜFE) yüzde 17,63 oldu.

TAHMİN TUTARSA EMEKLİ ZAM ORANI YÜZDE 8,46 OLACAK

Bu tahminin gerçekleşmesi halinde emekli zammı Ocak ayında yüzde 8,46 olarak öne çıkacak. Buna göre en düşük esnaf emekli maaşı 2 bin 350 liradan 2 bin 548 liraya yükselecek.

Bağ-Kur tarım emeklileri için en düşük maaş 1.867 liradan 2.025 liraya yükselirken, taban aylık 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2.624 liradan 2.846 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 1.626 liradan 1.764 liraya çıkacak.

MİLYONLARCA EMEKLİ BU TARİHLERE ODAKLANDI

Her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verisi kira zammı, emekli zammı gibi birçok konuda belirteç olarak kullanılıyor.

Milyonlarca emekli için maaş zam oranı konusunda kritik belirteç olacak 2021 enflasyonunu Kasım ve Aralık ayı tayin edecek.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI İÇİN KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI 3 KASIM'DA DUYURULACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veri takvimine göre emekli maaş zammı için kritik olacak Ekim ayı enflasyon oranı 3 Kasım Çarşamba günü saat 10:00'da açıklanacak.

Kasım 2021 enflasyon verisi ise yine aynı saatte 3 Aralık Cuma günü açıklanacak. Bu verilerin açıklanmasının ardından 2022 emekli zammı büyük ölçüde netleşmiş olacak.

Etiketler : EMEKLİ EMEKL MAAŞİ TEFE TÜFE
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