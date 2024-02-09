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09 Şubat 2024 Cuma 11:15:00 - Güncelleme:09 Şubat 2024 Cuma 11:15:00

Sanayi üretim endeksi aralıkta aylık bazda yüzde 2,4, yıllık bazda yüzde 1,6 arttı

Kaynak: AA

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Sanayi üretim endeksi, Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,4, yıllık bazda yüzde 1,6 artış gösterdi.

Sanayi üretim endeksi, Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,4, yıllık bazda yüzde 1,6 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yıl aralıkta 2022'nin aynı ayına göre yüzde 1,6 artış kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Aralık 2023'te madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,2 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 1,32 azalış oldu.

SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,4 artış gösterdi. Böylece endeks 5 aylık düşüş trendinin ardından pozitife döndü.

Söz konusu ayda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,9 artarken, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,7, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 azaldı.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Yıllar/AylarOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
202111,48,916,666,140,923,99,9148,98,611,314,4
20228,514,110,311,79,79,63,21,91,23,3-1-0,4
20234,1-8,8-0,2-1,9-0,10,27,73,141,20,11,6
Etiketler : türkiye sanayi üretim
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