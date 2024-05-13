VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Terör ininden cephanelik çıktı!
Filistin'i kimler devlet olarak tanıyor?
Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg, Türkiye'yi ziyaret edecek
Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 85 kişi gözaltına alındı
TCG Nusret Müze Gemisi, 15-16 Mayıs'ta Mersin'de ziyarete açılacak
BM: Gazze'ye insani yardımların engellenmesi, Filistinliler için ölüm kalım meselesi
13 Mayıs 2024 Pazartesi 14:00:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2024 Pazartesi 14:00:00

Türk çayının 4 aylık ihracatı 10,4 milyon doları aştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'nin Ocak-Nisan 2024 döneminde yapılan çay ihracatı 10 milyon 461 bin 225 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, yılın 4 ayında Türkiye'den 102 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay satıldığını söyledi.

Söz konusu dönemde 2 bin 219 ton çay ihraç edilerek 10 milyon 461 bin 225 dolar gelir sağlandığını belirten Turgut, Belçika, Birleşik Krallık ve ABD'nin en fazla dış satım yapılan 3 ülke olduğunu aktardı.

Turgut, bu dönem Belçika'ya 4 milyon 578 bin 120 dolarlık çay satıldığını ifade ederek, Belçika'yı 1 milyon 260 bin 479 dolarla Birleşik Krallık, 803 bin 712 dolarla ABD'nin takip ettiğini kaydetti.

Söz konusu dönemde ihracat yapılan ülke çeşitliliğinin arttığına işaret eden Turgut, geçen yılın aynı döneminden farklı Yunanistan, Moritanya, Hırvatistan, Dubai, Kamerun, Polonya, Tunus, Mısır, Güney Sudan, Yeni Zelenda, Burundi, Brezilya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Venezuela, Ekvator Ginesi, Burkina Faso, Küba, Cibuti, Kamboçya ve Slovenya'ya da bu dönem çay satıldığını kaydetti.

Turgut, Türk çayının yurt dışı pazarlarda bilinirliğinin giderek arttığına dikkati çekerek, bu durumun ilerleyen günlerde ihracata pozitif yansıyacağını sözlerine ekledi.

Etiketler : türkiye çay ihracat
Yazı başlatan şarkılar Ozan'dan

Yazı başlatan şarkılar Ozan'dan
Serkan Çayoğlu: Fatih Sultan Mehmed'i iliklerime kadar hissediyorum

Serkan Çayoğlu: Fatih Sultan Mehmed'i iliklerime kadar hissediyorum
90'lar duygusu bir daha yakalanmaz

90'lar duygusu bir daha yakalanmaz
Fıstık gibi gece

Fıstık gibi gece
Motive'li gece

Motive'li gece
Hande Doğandemir'i takipçisi sinirlendirdi: Önce terbiyeli olacaksın!

Hande Doğandemir'i takipçisi sinirlendirdi: Önce terbiyeli olacaksın!
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
Sezonu kendi tarzıyla açtı

Sezonu kendi tarzıyla açtı
Merve Boluğur, Serdar Ortaç ile görüşme halinde

Merve Boluğur, Serdar Ortaç ile görüşme halinde

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX