VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TUSAŞ'tan müthiş haber!
Amaç Türkiye'yi baypas etmekti!
Türk polisi için üretildi
Öğretmen maaşları ne kadar oldu?
Her cuma parti vermiş!
Bir hile daha ifşa oldu
Suriye'de ABD üssüne roketli saldırı
Türkiye'den ses getirecek jet yakıtı hamlesi!
Duayen tiyatro sanatçısı, eski DT Genel Müdürü Bozkurt Kuruç hayatını kaybetti
Tiyatro adanmışlık ister
Ülkemiz hikayeye çok elverişli
Gamze'nin hayalini gerçekleştirdi
Boşanma aşamasındalar
Seyirci heyecanı
Pandemi Naz'ı etkiledi
Yurda döndü
Cipe binmekle insan olunmuyor
Sınırda yakalanmıştı! Paşaların imamı çıktı
Pasifik'i tsunami vurdu!
Türkiye'den tarihi rekor!
Yazar Hekimoğlu İsmail vefat etti
Hastane skandalında yeni detaylar!
"Bay Kemal elektrikle imtihanı kaybetti"
O bölgelerde yaşayanlar dikkat!
16 Ocak 2022 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:16 Ocak 2022 Pazar 12:00:00

Öğretmenlerin mesleki eğitiminde devrim gibi kararlar... Hem kıdemi hem maaşı artacak!

ABONE OL

Eğitimde, öğretmen odaklı eğitim modeli devreye giriyor. Okul bazlı öğretmen eğitimini tamamlayan öğretmenlerin hem kıdemi hem maaşı artacak

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin başarısını artırmak için öğretmenlerin mesleki eğitimine öncelik veren düzenlemeyi hayata geçiriyor. Kıdem arttıkça öğretmenlerin maaşı da memuriyet derecesi de artacak. Öğretmenler, ülke genelindeki iyi uygulama örneklerini yerinde görmeleri için mobilize edilecek.

Yeni modelin satırbaşları şöyle:

Okul bazlı öğretmen eğitimi başlıyor. Öğretmenler her kademedeki iyi uygulama örneklerini yerinde görecek. 15'er günlük görevlendirme ile Türkiye'nin her noktasındaki farklı okullara özgü tecrübeyi, başarıyı yerinde görüp inceleyecek, kendi okuluna aktaracak.

Öğretmenlerin mesleki gelişimine öncelik verilecek. Bu kapsamda 10 yıllık öğretmen, 180 saat meslek için eğitimden geçecek. Yazılı sınava girecek, başarılı olursa uzman öğretmen olarak 1 derece ve 1.000 lira maaş zammı alacak.

Öğretmenler yüksek lisans ve doktora yapmaya teşvik edilecek. Türkiye'de şu anda mastır yapan öğretmen sayısı 117 bin ve bu sayı toplam öğretmenlerin sadece yüzde 10'u. Finlandiya'da ise öğretmenlerin tamamının yüksek lisans derecesi bulunuyor.

Türk eğitim sisteminde, kıdemli öğretmenlerin, öğrenci başarısına somut katkısı görülüyor. 20 yıl ve üzeri deneyimi olan öğretmenin okuttuğu öğrenci ile 5 yıl ve altı deneyimi olan öğretmenin öğrencisi arasında 70 kata varan başarı farkları gözleniyor. Bu nedenle öğretmenlerin meslek sürecinde yetkinliğinin artırılması sağlanacak.

Etiketler : Milli Eğitim Bakanlığı ÖĞRETMEN KIDEM MAAŞ
Doğu ve Batı'yı birleştirdi

Doğu ve Batı'yı birleştirdi
Leyla'nın ilk tatili

Leyla'nın ilk tatili
Sessiz Serdar

Sessiz Serdar
Gülşen ve Hande'ye Süperstar desteği

Gülşen ve Hande'ye Süperstar desteği
Sefirin Kızı 7 ülkede

Sefirin Kızı 7 ülkede
Karan ‘Örümcek Adam' oldu

Karan ‘Örümcek Adam' oldu
Aslı'ya sosyetik sevgili

Aslı'ya sosyetik sevgili
Selami Şahin'in kızı çıktı!

Selami Şahin'in kızı çıktı!
Kozmetikten servet kazandı

Kozmetikten servet kazandı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER