VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İmamoğlu döneminde İSKİ rezaleti! Borç 48 kat arttı
Emine Erdoğan'dan koruyucu ailelere yönelik paylaşım
CHP'de para sayma skandalı... Kaftancıoğlu'nun bugün ifade vermesi bekleniyor
AJet'ten "1 dolar ve 1 avroya yurt dışı indirimli bilet" kampanyası
BM Raportörü: İsrail'in Gazze'deki suçları UCM'yi önümüzdeki 50 yıl meşgul edebilir
İsrail ordusunun Şifa Hastanesine düzenlediği baskında şu ana kadar 150'den fazla Filistinli öldürül...
22 Mart 2024 Cuma 11:45:00 - Güncelleme:22 Mart 2024 Cuma 11:45:00

Ocak ayı dış ticaret endeksleri açıklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

İhracat birim değer endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3, ithalat birim değer endeksi ise yüzde 9,3 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 azalış gösterdi. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,6 arttı. Ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,9, yakıtlarda yüzde 13,9 imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,9 geriledi.

İthalat birim değer endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 düştü. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,3, yakıtlarda yüzde 31,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,6, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,2 azaldı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ ARTTI

İhracat miktar endeksi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 arttı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 21,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,8, yakıtlarda yüzde 34,2, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,7 yükseldi.

İthalat miktar endeksi ocakta yıllık bazda yüzde 13,9 azalış gösterdi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,2, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,6 geriledi. Ham maddelerde (yakıt hariç) ise yüzde 3,9, yakıtlarda yüzde 8,9 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi, aralıkta 161,8 iken, ocakta yüzde 5,6 azalarak 152,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi, Ocak 2023'te 130,8 iken, Ocak 2024'te yüzde 2,8 artışla 134,5'e yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi, aralıkta 120,2 iken ocakta yüzde 4,1 azalışla 115,4'e geriledi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi Ocak 2023'te 127,1 iken, Ocak 2024'te yüzde 13,9 azalarak 109,4 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve geçen yılın ocak ayında 80,7 olan dış ticaret haddi, 5,4 puan artarak Ocak 2024'te 86,1'e çıktı.

Etiketler : tüik ithalat ihracat
Emre Altuğ'dan aşk itirafı

Emre Altuğ'dan aşk itirafı
Ahmet eski arkadaşım olarak kalacak

Ahmet eski arkadaşım olarak kalacak
Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor

Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor
Tokyo'dan sevgiler!

Tokyo'dan sevgiler!
Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser

Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser
Demet'in kızı büyüdü

Demet'in kızı büyüdü
Türkiye'yi karış karış gezecek

Türkiye'yi karış karış gezecek
Süper star bayramda yine sahnede

Süper star bayramda yine sahnede
Ersay'dan yeni şarkı

Ersay'dan yeni şarkı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX