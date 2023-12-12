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12 Aralık 2023 Salı 10:45:00 - Güncelleme:12 Aralık 2023 Salı 10:45:00

Mücbir sebep hali devam eden yerlerde yeniden yapılandırmanın taksit süreleri yeniden belirlendi

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve mücbir sebep hali uzatılan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yeniden yapılandırmanın ilk taksitinin ödeme süresi 31 Mayıs 2024 olarak belirlendi.

Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İlleri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde Devam Eden Mücbir Sebebe İstinaden, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararda 6 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere ilan edilen mücbir sebep halinin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 30 Nisan 2024'e kadar uzatıldığı hatırlatıldı.

7256 ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu kapsamında 6 Şubat 2023 ila 30 Nisan 2024 tarihleri arasında ödenmesi gereken taksitlerinden (ödeme süresinin son günü mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe rastlayanlar dahil) birincisinin ödeme süresi, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda, sonraki taksitlerin ödeme süreleri de bu ayı takip eden aylık dönemler halinde (toplam 12 ayda) ödenmek üzere uzatıldı.

Mücbir sebep halinin başladığı tarih ile mücbir sebep halinin sona erdiği tarih arasına rastlayan taksit sayısının 12'den fazla olması halinde, fazla olan taksitler 12 taksitle birlikte ödenecek.

Etiketler : deprem mücbir sebep yeniden yapılandırma taksit
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