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18 Kasım 2021 Perşembe 09:38:00 - Güncelleme:18 Kasım 2021 Perşembe 09:39:00

Milyonlarca vatandaşa müjde: Primleri devlet ödeyecek borçlar silinecek

Kaynak: Sabah

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Genel Sağlık Sigortası (GSS) için zorunlu olan gelir testi süresi 30 Kasım'da doluyor. Ödeme gücü olmayanın primini devlet ödeyecek, borcu silinecek. Yaş haddini aşmayan gençler primden muaf olacak.

Milyonlarca vatandaşın sağlık harcamalarının finansmanını sağlayan Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve prim borcu olanlara yeni imkânlar sunulurken, yapılandırma hakkı devam ediyor. Prim borcu olup daha önce gelir testi yaptırmayanlar için tanınan süre 30 Kasım'da doluyor. Geliri düşük olanlar, eğitimini tamamlayıp çalışmayanlar, işsiz kalanlar tek kuruş ödemeden ya da ödeme kolaylığı ile sağlık primi borçlarından kurtuluyor.

Sabah'ın haberine göre, GSS'de merak edilen soruların cevapları şöyle:

Genel Sağlık Sigortası kimleri kapsıyor?

Sigortalı çalışan, kendi hesabına çalışan, memur, 65 yaş, şeref aylığı alan, stajyer avukatlar, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alan bütün vatandaşlar sağlık sigortası kapsamında bulunuyor.

Prim borçlarımdan en kolay şekilde nasıl kurtulabilirim?

Borcunuz varsa başvuru şartı bulunmuyor. SGK tarafından otomatik olarak yapılandırılıyor. 31 Aralık tarihine kadar borcunuzun anaparasını ödemeniz halinde faiz ve cezalar silinecek.

Başvuru için nereye gideceğim?

Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na. Bu testle prim ödenip ödenmeyeceği belirleniyor.

Yarı zamanlı, çalışanlar bu kapsama giriyor mu?

GSS'liler bakmakla yükümlü olduğu kişi durumunda olmayanların primleri işsizlik fonundan karşılanıyor.

Borcumu yapılandırdığım andan itibaren devlet hastanelerine gidebilir miyim?

GSS prim borcu olanlar bu yılın sonuna kadar devlete ait hastaneler ile devlet üniversitelerine ait hastanelerden sağlık hizmeti alabiliyor.

Üniversite bittikten sonra ücretsiz yararlanabilir miyim?

Gençler belli yaş ve süre sınırı olmak üzere sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilir.

Ödeme yükümlülüğü nasıl ortadan kalkıyor?

Hane içinde kişi başına gelirin bin 192 TL'nin altında çıkması halinde prim ödeme yükümlülüğü ortadan kalkıyor.

Eğitimini tamamlayan gençlerin de teste girmesi gerekiyor mu?

Öğrenimini tamamlayan gençler, yaş haddini aşmamak şartıyla iki yıl GSS priminden muaf. Bu süre ilköğretimde 18, ortaöğretimde 20, yükseköğretimde ise 25 yaşını aşamıyor.

Prim borcumu yapılandırmak için SGK'ya mı başvurmam gerekiyor?

Prim borcunu yapılandırma kanunu kapsamında ödemek isteyenlerin başvuru yapmaları gerekmiyor. Doğrudan SGK ile anlaşmalı bankalara giderek borçlarını ödeyebilir.

Yaşanan konut da hesaba dahil ediliyor mu?

Gelir testinde ödeme gücü olup olmadığı tespit ediliyor. Gelir testinde ikamet olarak kullanılan konut hesaplamaya dâhil edilmez. İkamet edilen konut haricindekinin rayiç bedelinin 240'ta biri ve kira geliri hesaplanır.

Etiketler : Milyonlarca vatandaş Prim borcu SGK
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