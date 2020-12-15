Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Asgari ücrette 2. toplantı bugün!

Asgari ücret toplantısının ikincisi bugün gerçekleştirilecek. Komisyon ilk toplantısını 4 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında yapmıştı. Çevrimiçi düzenlenen toplantıda TİSK heyeti dünya ve Türkiye’deki ekonomik ve sosyal görünüme dair görüşlerini sunacak.



Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder’in başkanlığındaki toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının da ekonomik veri ve raporları komisyona sunması bekleniyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE İŞSİZLİK MAAŞINA ZAM

Pandemi dönemiyle birlikte gündemimize daha çok giren kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ile ücretsiz izindekilere ödenen nakdi ücret desteği miktarları zamlanacak. Yeni rakamlar ocak ayı ile birlikte geçerli olacak. Bu ödenekler brüt asgari ücrete göre belirlendiği için ocak ayında belirlenecek yeni asgari ücretle birlikte ödenekler de artmış olacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.