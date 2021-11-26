TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon mesajı

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26 Kasım 2021 Cuma 11:21:00 - Güncelleme:26 Kasım 2021 Cuma 11:30:00

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon mesajı

Kaynak: TRT Haber

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Son Dakika Haberleri.. Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "TCMB , fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" ifadesinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar elimizdeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Finansal İstikrar Raporu'nu açıkladı.

Raporda, açıklamalarına yer verilen TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "İktisadi faaliyetteki güçlü toparlanma eğilimi aşılamanın hızlanması ve dış talebin desteği ile sürmektedir." dedi.

Raporda şunlara yer verildi;

İhracattaki canlı seyir ve turizm sektöründeki toparlanma cari işlemler dengesindeki iyileşmeyi desteklemektedir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir.

Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır

Reel sektör Yabancı Para pozisyonundaki iyileşme devam etmektedir.

Salgınla birlikte artan reel sektör ve hanehalkı borçluluk oranları salgın öncesi seviyelerine gerilemiştir.

Etiketler : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu Enflasyon
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