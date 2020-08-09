Manisalı haşhaş üreticisi fiyattan memnun

Manisa'nın Demirci ilçesinde haşhaş yetiştiren çiftçiler, ürünün kabuğunu kilogramı 6 liradan, içini ise 15-17 liradan satıyor.

Üreticiler, haşhaş kabuğunu kilogramı 6 liradan Toprak Mahsulleri Ofisine, içini de 15-17 liradan tüccarlara satıyor.

Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, fiyatların geçen yılla kıyaslandığında çok iyi olduğunu belirterek, "Çiftçimiz bu yılki fiyattan memnun. Demirci'de bu yıl yağışlar sebebiyle istenilen düzeyde rekolte beklenmiyor. 15-20 ton rekolte hedefimiz var. Bu yıl haşhaştan 4 milyon liraya yakın gelir bekliyoruz. Rekolte düşük olmasına rağmen haşhaşımızın kalitesi çok iyi durumda." dedi.

Tekeler Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Ünlü, kendisinin de haşhaş üreticisi olduğunu belirterek, "Çiftçimiz çok memnun. Geçen yıl haşhaşı kabuğuyla birlikte 9 liradan vermiştik. Bu yıl ise sadece kabuğunu 6 liradan satıyoruz. Çiftçimiz para kazanıyor." diye konuştu.