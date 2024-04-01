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01 Nisan 2024 Pazartesi 14:00:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 14:00:00

Kurumlar vergisinde beyanname verme dönemi başladı

Kaynak: AA

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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kurumlar vergisi mükelleflerinin 2023 hesap dönemine ilişkin beyanname verme döneminin başladığını bildirdi.

Başkanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, mükellefler, 2023 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerini, 30 Nisan'a kadar Dijital Vergi Dairesi (https://dijital.gib.gov.tr/portal/login) üzerinden elektronik ortamda verebilecek.

Tahakkuk eden kurumlar vergisi ödemeleri de söz konusu dönemde Dijital Vergi Dairesi'nden veya GİB Mobil uygulaması üzerinden anlaşmalı banka/kredi kartları aracılığıyla yapılabilecek.

Mükellefler, ayrıca ödemelerini anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet, telefon ve mobil bankacılık) ve PTT iş yerlerinden gerçekleştirebilecek.

Etiketler : gelir idaresi başkanlığı kurumlar vergisi mükellef 2023 hesap dönemi
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