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25 Şubat 2021 Perşembe 19:17:00 - Güncelleme:25 Şubat 2021 Perşembe 19:17:00

Kovid-19 salgınına rağmen küresel askeri harcamalar arttı

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Küresel askeri harcamalar, yeni tip koronavirüsün sebep olduğu ekonomik krize rağmen reel olarak 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 3,9 artışla 1,83 trilyon dolara yükseldi.

Londra merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) tarafından küresel askeri yeteneklerin ve savunma ekonomisinin yıllık değerlendirmesini içeren "Askeri Denge 2021" raporu yayınlandı.

IISS'nın raporuna göre, küresel askeri harcamalar reel olarak 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 3,9 artarak 1,83 trilyon dolara yükseldi.

Bu artışın koronavirüs salgını ve bunun etkisiyle küresel ekonomik üretimde daralmaya rağmen oluşması dikkati çekti.

IISS'ye göre, 2019'da yüzde 1,85 olan küresel savuna harcamalarının küresel gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı geçen yıl yüzde 2,08'e yükseldi.

Raporda, ABD'nin askeri harcamalarının geçen yıl küresel savunma harcamalarının yüzde 40,3'üne denk geldiği aktarılarak, Çin'in savunma bütçesinde geçen yıl nominal artışın 12 milyar dolar olduğuna da vurgu yapıldı.

Avrupa'da toplam askeri harcamalarda 2020'de bir önceki yıla göre reel olarak yüzde 2 artış olduğuna yer verilen raporda, NATO'nun 28 üyesinden 9'unun, geçen yıl GSYH'nın yüzde 2'sini savunmaya harcama hedefini tutturduğu aktarıldı.

Raporda ayrıca, Asya'da askeri harcamaların küresel savunma harcamalardaki payının son 10 yılda yüzde 17,8'den yüzde 25'e ulaştığı kaydedildi.

Etiketler : Kovid-19 küresel asya avrupa nato
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