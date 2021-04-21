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21 Nisan 2021 Çarşamba 17:12:00 - Güncelleme:21 Nisan 2021 Çarşamba 17:12:00

Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı

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Başkan Erdoğan, tüm sektörlerde geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziran aylarında kısa çalışma ödeneği ödemelerinin yapılacağı müjdesini verdi.

Başkan Erdoğan, nisan, mayıs ve haziran aylarında kısa çalışma ödeneği ödemelerinin yapılacağını duyurdu. Ödeneğin tüm sektörleri kapsayacağı da bildirildi.

Turizm sektörünün KDV indirimine ilişkin de müjdeyi duyuran Başkan Erdoğan şu ifadeleri kaydetti:

"Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık. Turizm sektöründe mayısta sona erecek KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam etmesine karar verdik."

Etiketler : başkan erdoğan kısa çalışma ödeneği destek
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