Kira artışına sınırlama... Bakan Bozdağ detayları anlattı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak kira zam oranı düzenlemesi ile ilgili olarak, "Uzatılması söz konusu değil." ifadesinde bulundu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı bir programda kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlandıran düzenlemenin sadece konutlarda geçerli olduğunu belirtti.

Bakan Bozdağ Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu belirterek mülkiyet üzerinde herkesin dilediği gibi bir tasarruf yapma hakkı olduğunu ancak zaman zaman geçmişte de olduğu gibi sınırlama ile ilgili düzenleme yapılabileceğini belirtti.

Bozdağ, "Kira düzenlemesi geçici bir düzenleme. Borçlar kanuna eklenen geçici madde. 1 Temmuz 2023 tarihine kadar uygulanacak. Kira artışını yüzde 25 ile sınırlandırılacak. Sadece meskenlerde yapılabilecek. Devam eden kira sözleşmelerinde bu uygulama yapılacak ve yüzde 25'in üzerinde yapılmasının önüne geçilecek. Üstünde bir rakam olamayacak." dedi.

STOKÇULUĞA VERİLEN CEZA

Piyasayı etkileme suçları ile ilgili. Piyasayı manipüle eden ve haksız kazanç sağlayanlara yönelik bir yaptırım getiriyor. Geçenlerde ayçiçek yağı ile ilgili bir durum oluştu. Haksız kazançların önüne geçmek.

Fiyatları artırmak isteyen kötü niyetli kişilere karşı cezai tedbirler alınıyor, alt ve üst sınırlar artırılıyor böylelikle tutuklama yasağı kapsamı dışına çıkarılmış olacak.

UZLAŞTIRMA DÜZENLEMESİ

Uzlaştırma şu anda bir cezanın altındaki suçları kapsıyor. 2005'ten beri büyük bir başarı var. Uzlaştırmanın kapsamına girecek suçları araştırıyoruz. Hukuk mahkemelerinde iş yükü azalıyor, masrafı daha az, tarafları memnun ediyor.

Hakaret suçu uzlaştırma kapsamında başka pek çok suç var üzerinde çalışıyoruz.

Uzlaştırma kapsamını genişleteceğiz. Mevcut suçlardan daha fazla, cezası daha yüksek bazı suç tiplerini de bu kapsama alacağız.

Ev sahibi- kiracı arasındaki hukuki ihtilafların arabulucu ile çözülmesini sağlayacak bir düzenleme olacak. 1 ayda bu sorunu çözüp iki tarafın da yararına olacağını düşünüyorum. Ev sahibi- kiracı için arabuluculuk zorunlu olacak. 1 ay içinde çözülmezse dava açılabilecek. Tahliye, zam oranı üzerinde bir ara buluculuk olacak.

AİHM KARARLARI

Türkiye yüzde 89,3'le AİHM kararlarına uyuyor. Yunanistan 2008'den beri AİHM kararlarını uygulamıyor. Biz burada Türkiye'ye karşı adil olun, tarafsız olun istiyoruz. Avrupa Parlamentosu Türkiye ve Türk yargısına adeta şöyle karar ve böyle karar ver diyor. Türk yargısı tarafsızdır.