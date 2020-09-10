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10 Eylül 2020 Perşembe 10:10:00 - Güncelleme:10 Eylül 2020 Perşembe 10:14:00

İşsizlik rakamları açıklandı

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Haziran döneminde işsizlik oranı yüzde 13,4 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran 2020'ye ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Haziran ayında işsizlik oranı yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 152 bin kişi azalarak 4 milyon 101 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,4 puanlık artış ile yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,6 puanlık artış ile yüzde 15,9 oldu.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 42,4 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 981 bin kişi azalarak 26 milyon 531 bin kişi, istihdam oranı ise 4,0 puanlık azalış ile yüzde 42,4 oldu.

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