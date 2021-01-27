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27 Ocak 2021 Çarşamba 09:32:00 - Güncelleme:27 Ocak 2021 Çarşamba 09:32:00

IMF tahminini yükseltti... Türkiye daha çok büyüyecek

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Başkan Erdoğan'ın reform açıklamasının ardından yabancı yatırım rekora dayandı; uluslararası kuruluşlar birbiri ardına döviz tahminlerini düşürmeye, büyüme tahminlerini yükseltmeye başladı.

Yabancı kurum ve kuruluşların Türkiye’ye karşı karamsar bakışı geride kaldı. Türkiye’ye yönelik yorum ve tahminlerinde keskin dönüş yapan uluslararası kuruluşlara dün de Uluslararası Para Fonu (IMF) eklendi. Nisan 2020’de Türkiye’nin yüzde 5 küçüleceğini öngören ve bu konudaki ısrarını düne kadar sürdüren IMF nihayet çark etti. IMF’ye göre Türkiye 2020’yi pozitif büyümeyle kapatacak. IMF 2021 büyüme öngörüsünü hükümetin Yeni Ekonomi Programı’ndaki (YEP) yüzde 5.8’lik hedefin de üzerine taşıdı. Ekimde 2021 için yüzde 5 büyüme öngören IMF bu rakamı revize ederek yüzde 6 yaptı.

2022 İÇİN YÜZDE 3.5

Madde 4 kapsamında Türkiye için gözden geçirme raporunu yayınlayan IMF, Türk ekonomisinin 2022 yılında da yüzde 3.5 büyüme göstereceğini tahmin etti. Bu rakam YEP’te ise yüzde 5 olarak yer alıyor. IMF Türkiye’ye dönük ilk raporunda 2020 için yüzde 3 büyüme öngörmüş ancak salgının zirve yaptığı Nisan 2020’de yazdığı ikinci raporunda bunu yüzde -5’e düşürmüştü. IMF’nin 2021 tahmini ise yüzde 5 olurken Haziran 2020 ve Ekim 2020’de de revizyona gitmeyerek aynı tahminlerinde ısrar etmişti. O tarihlerde birçok kurum ve kuruluşun pozitif büyüme beklentisine karşın IMF’nin revizyona gitmemesi şaşkınlıkla karşılanmıştı.

EKSİ 5’TEN VAZGEÇTİ

Ancak dünkü açıklamasında IMF, 2020’de pozitif büyüme bekleyen Türkiye’nin hakkını teslim ederek -5’lik küçülme tahmininden vazgeçti. Kovid-19 salgınına dönük ilk anda alınan tedbirlerin Türkiye’nin GSYH’sında keskin bir toparlanmayı beraberinde getirdiğini belirten IMF, uygulanan vergi ertelemeleri ve istihdam desteklerinin Türkiye’nin ekonomik aktivitesinde 3’ncü çeyrekte güçlü şekilde toparlanma sağladığını ve Türkiye’nin 2020’de pozitif büyüme gösterdiği tahmin edilen birkaç ülkeden biri olduğunu ifade etti.

YABANCI KURUMLAR ‘OLUMLU’YA DÖNDÜ

Uluslararası kurumlar, Türkiye’ye dönük olumlu beklentileri ‘ekonomide yeni dönem’ adımıyla birlikte arttı. Dünya Bankası, bu ayın başında büyüme beklentisini, 2020 yılı için yüzde 0.5, 2021 için yüzde 4.5’e çıkardı. Goldman Sachs da yıl sonu için dolar tahminini 7.5 TL’ye düşürürken bu süreçte Reuters’in de bakışı değişti. Reuters yabancı yatırımcıların Türkiye’ye döndüğünü yazdı.

KESKİN BİR TOPARLANMA SAĞLANDI

IMF raporunda Türkiye’nin 2020’ye önceden var olan kırılganlıklarla girdiği anımsatılarak, salgına karşı uygulanan ilk politika müdahalesinin ülke ekonomisinde keskin bir toparlanmaya yol açtığı vurgulandı. Yeni ekonomi politikalarının güveni yeniden inşa ettiğine de dikkat çekilen açıklamada “Hızlı para ve kredi büyümesinden uzaklaşan son politika dönüşü memnuniyetle karşılanıyor. 2020’nin sonlarından itibaren, para politikasının sıkılaştırılmasının, geçici düzenleyici tedbirlerin gevşetilmesinin Türk Lirası üzerindeki baskıyı sınırlamaya ve güveni yeniden inşa etmeye yardımcı oldu” denildi.

EKONOMİSTLER: BU TAHMİN BÜYÜK FAYDA SAĞLAYACAK

Ekonomistler, IMF’nin Türkiye raporunun ekonomiye olumlu etki yapmasını bekliyor. Ekonomistler, söz konusu beklentinin son zamanlarda artan Türk lirası varlıklara ilginin devam etmesini destekleyeceğini ve Türkiye’nin ekonomi politikalarında elinin rahatlayacağını ifade etti. Görüşler şöyle:

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener: IMF, sadece büyüme değil, istihdamda iyileşme ve turizmin toparlanmasıyla birlikte cari açıkta da iyileşme bekliyor.

Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu: Geçen yıl en olumsuz kurum IMF oldu. Bu yıl ise en güçlü büyüme tahmini yapan kurum oldu.

Pariterium Danışmanlık Kurucusu Dr. İsmet Demirkol: IMF’nin yüzde 6 büyüme öngörüsü Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) 300’lerin altına, 280-270’lere kadar gerilemesini mümkün kılacak. Bu tahmin Türkiye’ye fayda sağlayacak, doğrudan yabancı yatırım girişlerinde de artış görülecek.

GCM Yatırım Araştırma Müdürü Dr. Tuğberk Çitilci: Kısa bir dönem geçmesine rağmen büyümede yüzde 5’ten yüzde 6’ya yukarı yönlü revizyon yapılmasının, oldukça pozitif bir unsur olarak not edilmesi gerekmektedir.

Etiketler : imf türkiye büyüme rakamları
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