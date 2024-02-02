VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Özcan, meclis üyesini toplantıdan atmaya çalıştı
İP'in afişleri Ataşehir'e asıldı! Aday gösterilmedi, afişle intikam aldı
10 soruda 2024-YKS başvuruları
Para politikalarında "erken gevşeme" riskine karşı uyarı
Gezeravcı'nın uzay yolculuğu sona eriyor
Yolcu otobüsü tıra çarptı: 19 kişi yaralandı
02 Şubat 2024 Cuma 07:15:00 - Güncelleme:02 Şubat 2024 Cuma 07:15:00

IMF Başkanı Georgieva, para politikalarında "erken gevşeme" riskine karşı uyardı

Kaynak: AA

ABONE OL

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, merkez bankalarının para politikasında erken gevşeme riskinin "biraz geride kalma" riskinden daha yüksek olduğunu ifade etti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünya ekonomisinin bir yıl öncesine kıyasla korkulandan daha dirençli olduğunu kanıtladığını belirten Georgieva, enflasyonun tahmin edilenden daha hızlı düştüğünün görüldüğünü aktardı.

Georgieva, "bulutlar azalsa" da dikkat edilmesi gereken birçok risk olduğuna işaret ederek, jeopolitik risklerin devam ettiğini kaydetti.

"ABD'NİN PARA POLİTİKASINI GEVŞETME ZAMANLAMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Faiz oranlarının gereğinden uzun süre yüksek tutulmasının bir risk olduğunu belirten Georgieva, "Bu sadece ABD ekonomisi için bir risk değil, aynı zamanda küresel ekonomi için de bir risk." diye konuştu.

Georgieva, enflasyonu hedefe indiren birçok gelişmekte olan ekonominin daha düşük faiz oranlarına yöneldiğini aktararak, ABD'de faiz oranın daha uzun süre yüksek kalmaya devam etmesinin bu ülkelerdeki döviz kurlarını baskılayabileceğini ve olumsuz etkileyebileceğini anlattı.

IMF Başkanı Georgieva, "Dolayısıyla ABD'nin para politikasını gevşetme zamanlaması gerçekten çok önemli, ne çok erken ama aynı zamanda ne de çok geç." dedi.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİNE BAŞLAMASI "BİRKAÇ AY MESELESİ"

Fed'in duruşunun dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi halinde işin henüz tamamlanmadığını ancak sona yaklaşıldığının fark edileceğini belirten Georgieva, bankanın faiz oranlarını düşürmeye başlamasının "birkaç ay meselesi" olduğunu aktardı

Georgieva, erken gevşeme riskinin "biraz geride kalma riskinden" daha yüksek olduğunu kaydederek, erken gevşemenin kazanımları tersine çevirebileceğini dile getirdi.

Fed'in ihtiyatlı olmakta haklı olduğunu vurgulayan Georgieva, "Ancak mecbur değilseniz çok sıkı tutmayın. Yani verilere bakın. Verilere göre hareket edin." dedi.

Georgieva, ABD ekonomisinin güçlü istihdam piyasasıyla "yumuşak inişe" yakın olduğunu da belirterek, ancak bunun henüz gerçekleşmediğini ifade etti.

Etiketler : imf kristalina georgieva para politikası gevşeme
‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor

‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor
Rolü hakkında konuştu

Rolü hakkında konuştu
Depremzede çocuklarla buluştu

Depremzede çocuklarla buluştu
Anne oldu

Anne oldu
İlker'den müzikal atak

İlker'den müzikal atak
Şehir hayatından köye dönüş

Şehir hayatından köye dönüş
Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli

Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli
Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu

Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu
Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var

Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX