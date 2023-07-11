İkinci el otomobilde 4800 fırsatçıya işlem

Ticaret Bakanı Ömer Bolat otomobilde fahiş fiyatı önlemeye dönük tedbirlerin devam edeceğini söyledi. Gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Bolat, 4800 kişinin üç ille sınırlı olmasına rağmen 50'den fazla satış yaptığının tespit edildiğini belirterek, bu kişilerle ilgili gerekli işlemlerin başlatıldığını söyledi. Bolat'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

CEZALARI GÖNDERİLECEK:

Görev gelir gelmez tebdili kıyafetle yoğun denetimlere girdik. Arkadaşlarımız tespit ettikleri haksız, uygunsuz faaliyetler, stokçuluk faaliyetine ceza kestiler. İkinci el otomobilde bireysel satışta 3'ü aşan satışlar yönetmelikte ticari satış olarak kabul ediliyor. Yaklaşık 4800 kişi 50'den fazla satış yapmış. Bunlar ya kendileri bireysel, ya galeriler ya da bayilerin yanında çalışanlar... Akrabaları vesaire üzerinden yapılan satışlar. Bunlardan savunma istendi ve gerekli savunmaları alınıyor, cezalar kendilerine gönderilecek.

15 TEMMUZ UYARISI:

İkinci el satışların bu yılsonuna kadar, sıfır araç fiyatından daha yüksek olamayacağı yasağını getirdik. İlan siteleri 15 Temmuz'dan itibaren kesinlikle sıfır araç satış fiyatından daha yüksek ikinci el fiyatı koymamaları konusunda uyarıldı. Uymazlarsa 300 bin liraya kadar ceza kesilecek. 15 Temmuz itibarıyla noterler de yılda 3'ten fazla bireysel satışı gerçekleştirmeyecekler. Maalesef burada çok ciddi bir tamahkarlık ve aç gözlülük uygulamalarını gördük. Bir nevi ihtiyaçtan oto alımından ziyade, otoyu bir spekülasyon ve yatırım aracı, ve manipülatif fahiş fiyat amaçlı ticaretini yapma gayretleri var.

FİYATLAR GEVŞİYOR:

Bayilerin bir kısmının stokladıkları araçları artık mecbur kalıp piyasaya sürmeye başladıklarını ve araç yok dedikleri müşterilerini ve hatta galerileri arayıp, araç var, almak ister misiniz dediklerini müşahede ediyoruz. 2. elde satışların gevşediğini müşahede ediyoruz.

İTHALAT ÇALIŞMASI YOK:

İkinci el oto ithalatı noktasında şu an herhangi bir çalışma yok. Ama ekonomiyle ilgili kararlar yalnızca bakanlığımızın alacağı bir karar olmayıp, Cumhurbaşkanımızın, Bakanlar Kurulu'nun da içinde yer aldığı geniş istişarelerle bu kararlar alınıyor.

KDV ZAMMINA TAKİP

"KDV düzenlemesinden sonra genel olarak 2 puanlık bir artış oldu. Ekiplerimiz bugünden (dün) itibaren bu KDV farkı KDV olarak mı yansıtılıyor, yoksa üstüne çok fazla mı ekleniyor denetimler yapıyor.

YENİ TEDBİRLER DE OLACAK