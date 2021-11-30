Bakan Elvan'dan asgari ücret açıklaması: Gerekli adımlar atılacak

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30 Kasım 2021 Salı 12:58:00 - Güncelleme:30 Kasım 2021 Salı 13:06:00

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan 'büyüme' açıklaması

Kaynak: DHA

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Son Dakika Haberleri.. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan büyüme rakamlarını değerlendirdi. Bakan Elvan, "Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımların atılacağını belirterek, "Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir." ifadelerini kullandı.

Elvan, Twitter hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan bu yılın 3'üncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dış talebin büyümedeki etkisine dikkati çeken Elvan, şunları kaydetti:

"Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021'in üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 7,4 oranında büyüdük. Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir."
Etiketler : Gıda Komitesi fiyat oynaklıkları HAZİNE ve Maliye Bakanlığı Bakan Lütfi Elvan
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