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09 Aralık 2021 Perşembe 18:04:00 - Güncelleme:09 Aralık 2021 Perşembe 18:04:00

Gram altın 790 TL'ye dayandı

Kaynak: AA

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,25 artışla 788,00 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,25 artışla 788,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.274,00 lira, Cumhuriyet altını 5.214,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,25 yükselişle 788,00 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 785,80 786,00 787,80 788,00

Cumhuriyet Ata Lira 5.180,00 5.201,00 5.193,00 5.214,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 716,80 720,80 718,65 722,65

Lira(Tam) Ziynet 5.062,00 5.082,00 5.075,00 5.095,00

Yarım Ziynet 2.531,00 2.541,00 2.537,00 2.547,00

Çeyrek Ziynet 1.265,00 1.270,00 1.269,00 1.274,00

Etiketler : kapalıçarşı altın külçe altın
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