VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Lizbon Büyükelçisi Karagöz, son yolculuğuna uğurlandı
CHP'de koltuk kaosu sürüyor: "Oğul" İmamoğlu manifesto yayımladı
Nanga Parbat Dağı'na tırmanan Polonyalı, zirve dönüşü hayatını kaybetti
UAEA'dan, Fukuşima Nükleer Santrali'nin atık su tahliyesine onay
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancı grup saldırısı: 6 kişi hayatını kaybetti
Çözüm arayışına giriştiler: Türkiye ile müzakereye hazırız
04 Temmuz 2023 Salı 17:23:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2023 Salı 17:23:00

Gelir İdaresi Başkanlığı, beyanname ve bildirimleri verme süresini uzattı

Kaynak: AA

ABONE OL

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bazı beyanname ve bildirimlerin verilme süresinin 5 Temmuz'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Başkanlığın internet sitesinden yapılan duyuruda, 28 ve 30 Haziran'da verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin tatil dönemine rastlaması nedeniyle 3 Temmuz'a kadar uzatıldığı ve gün içinde mükellefler ve meslek mensuplarınca yoğun bir şekilde bildirim ve beyanname verme işlemleri gerçekleştirildiği belirtildi.

Son verilme günü 3 Temmuz olan ancak Başkanlığın sistemlerinde gece saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle verilemeyen Katma Değer Vergisi, Dijital Hizmet Vergisi, Turizm Payı ve diğer vergi beyannameleri ile bildirimlerin 5 Temmuz gün sonuna kadar verilebileceğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda yer alan hükümler uyarınca, 5 Temmuz 2023 günü sonuna kadar verilmesi ve tahakkuk eden vergilerin de aynı süre içerisinde ödenmesi durumunda, söz konusu beyannamelerin ve bildirimlerin süresinde verilmiş ve ödemelerin de süresinde yapılmış kabul edilmesi uygun bulunmuştur. Diğer taraftan, 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen mükelleflerin 3 Temmuz 2023 tarihine kadar anılan Kanun kapsamında başvurularını yapmaları ve beyannamelerini vermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, son günü 3 Temmuz 2023 olan ancak, Başkanlığımız sistemlerinde gece saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle 7440 sayılı Kanun kapsamındaki başvurularını yapamayan veya beyannamelerini veremeyen mükelleflerin, bu durumu 5 Temmuz 2023 günü sonuna kadar bir dilekçe ve tevsik edici bilgi ve belgelerle bağlı oldukları vergi dairelerine bildirmeleri şartıyla, 3 Temmuz 2023 tarihinde yapılması gereken başvuru ve beyanname verme işlemlerinin sistem yoğunluğundan kaynaklı olarak yapılamadığının anlaşılmasına bağlı olarak talepleri süresinde yapılmış kabul edilecektir."

Öte yandan, bu yıla ait Motorlu Taşıtlar ve Gelir vergilerinin 2. taksit ödeme dönemi de başladı.

Etiketler : gelir idaresi başkanlığı beyanname bildirim
Eşiyle kamera karşısında

Eşiyle kamera karşısında
Yeni Süperman belli oldu

Yeni Süperman belli oldu
Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim

Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Miami'de aşk yeniden!

Miami'de aşk yeniden!
Baba olmadığım için pişmanım

Baba olmadığım için pişmanım
Yüzmeyi Türkiye'de öğreniyor

Yüzmeyi Türkiye'de öğreniyor
Ailece tatile çıkacak

Ailece tatile çıkacak
Ah keşke tanınmasam!

Ah keşke tanınmasam!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX