EYT için harekete geçildi! İşte masadaki formül

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11 Temmuz 2022 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2022 Pazartesi 14:16:00

EYT için çalışmalar hızlandı

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Hükümetin gündemine aldığı emeklilikte yaşa takılanların durumu için alternatif çözüm önerileri masada. Yıl sonuna kadar çözülmesi hedeflenen düzenleme için kapsam ve şartlar belirlenecek, maliyet analizi çıkarılacak.

Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar için çalışmalar hızlandı.

Hedef EYT sorununu yıl sonuna kadar çözmek.

Emeklilik için yaş sınırı ve sigortalılık sürelerine bakılacak. Konunun maliyet analizi ortaya çıkarılacak.

Kademeli olarak emeklilik hakkının verilmesi de söz konusu. Hükümetin tüm bu değerlendirmeleri kapsamlı bir şekilde ele alması bekleniyor.

"PRİM ÖDEME GÜN SAYISINI ÖNE ÇIKARAN MODELLER SÖZ KONUSU"

Konuya ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, şunları kaydetti;

"Önümüzdeki dönemde prim yaş şartının indirilip indirilmeyeceğini prim ödeme gün sayısında kolaylıklar sağlanıp sağlanmayacağını göreceğiz.

Yaşla ilgili indirim beklentisi söz konusu olabilir. Emekliliği bekyelenin 10 yılı varsa belli bir yıla indirilmesi olabilir. Prim ödeme gün sayısını öne çıkaran modeller söz konusu. 7 bin 200 gün ya da 9 bin gün prim ödeyenlerin yaşa bakılmadan emekli edilmesi söz konusu olabilir."

"BU YILIN SONUNA KADAR BÜTÜN DOSYALARI ÇÖZECEĞİZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama EYT konusunda şunları kaydetmişti;

"Türkiye'nin emekçileri hiç merak etmesinler, hiç endişe etmesinler. Türkiye'nin her sorunu, çözülmesi gereken dosya olarak önümüzde duruyor. Bu, önümüzdeki dosyalardan, çözülecek şeylerden biri.

Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan bütün dosyaları çözeceğiz. O da önemli dosyalardan biri... Orada da alternatif maliyetleri, çözüm önerilerini oluşturmaya çalışıyoruz. Her şey önümüzde."

Etiketler : EYT EMEKLİLİK EYT BEKLEYENLER
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