Enflasyon yıllık bazda 16 ayın en düşük seviyesinde

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 2,39, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,81 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 43,68 ile son 16 ayın, yurt içi üretici fiyatlarında da yüzde 52,11 ile son 18 ayın en düşük seviyesine düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nisanda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 67,2, yurt içi üretici fiyatları yüzde 105,5 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,39, Yİ-ÜFE yüzde 0,81 artış gösterdi.

TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,21, Yİ-ÜFE ise yüzde 7,11 yükseldi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 43,68, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 52,11 oldu.

Böylece yıllık enflasyon, TÜFE'de son 16, Yİ-ÜFE'de ise son 18 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. TÜFE, Ocak 2022'de yüzde 48,69, Yİ-ÜFE de Kasım 2021'de 54,62 seviyesinde gerçekleşmişti.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisanda TÜFE'nin yüzde 2,65 artacağını öngörmüştü. Ekonomistler, bir önceki ay yüzde 50,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 44,06'ya gerileyeceği hesaplamıştı.

Yİ-ÜFE, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,81 arttı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,81, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,11, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 105,5 yükseldi.

Sanayinin 4 sektörünün nisanda yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 63,87, imalatta yüzde 48,24, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 50,27 ve su temininde yüzde 72,84 artış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,42, imalatta yüzde 2,54, su temininde yüzde 1,63 artış olurken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 16,98 azalış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 41,11, dayanıklı tüketim malında yüzde 50,57, dayanıksız tüketim malında yüzde 72,13, enerjide yüzde 49,93 ve sermaye malında yüzde 51,46 artış yaşandı.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında, ara malında yüzde 2,26, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,32, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,57 ve sermaye malında yüzde 3,07 artış olurken, enerjide yüzde 9,72 azalış gerçekleşti.

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 16 alt sektör daha düşük, 13 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 1,03 ile kok ve rafine petrol ürünleri oldu. Buna karşılık, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 116,52, içecekler yüzde 113,06, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 93,61 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 7 alt sektör daha düşük, 22 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Aylık en yüksek azalışlar ise yüzde 16,98 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, yüzde 5,37 ile tütün ürünleri, yüzde 3,46 ile ham petrol ve doğal gaz alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık, metal cevherleri yüzde 4,74, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 4,13, gıda ürünleri yüzde 4,08 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Yıllık değişimler

TÜFE, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,39, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,68, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,21 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 67,20 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla nisanda aylık bazda artışın en yüksek olduğu gruplar yüzde 5,93 ile haberleşme, yüzde 4,24 ile lokantalar ve oteller, yüzde 3,95 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Nisanda aylık bazda azalış gösteren tek ana gruplar ise yüzde 1,47 ile konut olarak kaydedildi.

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 66,62 ile sağlık, yüzde 66,41 ile lokanta ve oteller, yüzde 53,92 ile gıda ve alkolsüz içecek grubunda görüldü.

Nisan 2022'ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 13,82 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 25,56 ile ulaştırma, yüzde 36,38 ile haberleşme olarak belirlendi.

Aynı ayda, endekste kapsanan 143 temel başlıktan 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,74, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,36, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,02 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,48 olarak gerçekleşti.

Nisan aylık bazda en yüksek artış yüzde 3,25 ile "yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE, en az artış yüzde 1,74 ile "işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Yıllık bazda ise en yüksek artış, yüzde 48,02 ile "işlenmemiş gıda ürünler, enerji, alkollü içkiler ile tütün ile altın hariç TÜFE", en düşük artış yüzde 43,12 ile "işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE" göstergesinde oldu.