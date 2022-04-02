Elektrikli araçlar için yeni gelişme

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02 Nisan 2022 Cumartesi 10:45:00 - Güncelleme:02 Nisan 2022 Cumartesi 10:45:00

Elektrikli araçlara yönelik Şarj Hizmeti Yönetmeliği yayımlandı

Kaynak: AA

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Elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj ağına bağlı istasyonların işletilmesi ile şarj hizmetinin sunulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "Şarj Hizmeti Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, şarj ağı işletmeciliği EPDK'dan alınan şarj ağı işletmeci lisansı kapsamında yürütülecek. Lisans hiçbir surette devredilemeyecek.

Lisans almak için, EPDK tarafından belirlenen usul ve esaslar uyarınca sunulması gereken bilgi ve belgelerle EPDK Başvuru Sistemi üzerinden başvuruda bulunulacak.

Lisans başvurusunda bulunacak tüzel kişinin Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da limited şirket olarak kurulmuş olması, kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından yapılan başvurular hariç asgari sermayesinin kurulca çıkarılan usul ve esaslara göre belirlenen tutardan az olmaması gerekecek.

Anonim şirket olarak kurulmuş olması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olması ve şirketin borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay çıkarmaması zorunlu olacak.

Lisans en fazla 49 yıla kadar verilebilecek. Lisans süresi, lisans sahibinin talebi üzerine lisans süresinin bitiminden başlamak üzere ve öngörülen azami lisans süresi gözetilmek suretiyle uzatılabilecek.

6 ay içinde 50 şarj ünitesi kurulacak

Şarj ağı işletmecisi, lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde en az 50 adet şarj ünitesinden ve en az 5 farklı ilçedeki şarj istasyonundan oluşacak şekilde şarj ağını oluşturacak.

Şarj ağında yer alan şarj ünitelerinin en az yüzde 5'i ile Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altında bulunan otoyollar ve devlet otoyollarında yer alan şarj ünitelerinin en az yüzde 50'sinin DC 50 kilovat (kW) ve üzeri güçteki şarj niteliğinde olması zorunlu olacak.

Şarj istasyonunun elektrik ihtiyacını karşılamak üzere Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisi ile Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında da şarj istasyonu bünyesinde tüketim tesisine bütünleşik elektrik depolama tesisi kurulabilecek.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içerisinde şarj hizmeti sağlayan kişilerin durumlarını bu yönetmeliğe uygun hale getirmesi gerekecek.

Etiketler : şarj elektrik resmi gazete
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