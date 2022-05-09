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Dünya Bankası: Filistin ekonomisi biriken borç ve azalan hibeler nedeniyle zorluklarla karşı karşıya
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09 Mayıs 2022 Pazartesi 15:53:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2022 Pazartesi 15:53:00

Dünya Bankası: Filistin ekonomisi biriken borç ve azalan hibeler nedeniyle zorluklarla karşı karşıya

Kaynak: AA

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Dünya Bankası, Filistin'in mali durumunun, toparlanma belirtilerine rağmen biriken borçlar ve dış yardımlardaki keskin düşüş nedeniyle zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Dünya Bankası'nın 10 Mayıs'ta Özel İrtibat Komitesine sunacağı Filistin Ekonomik İzleme Raporunda, İsrail'in kaynaklara erişim üzerindeki kısıtlamaları, Filistin dış ticaretinin İsrail kontrolünde olması nedeniyle Filistin Yönetimi'nin ekonomik büyümesinin ve gelirlerinin potansiyelinin altında olduğu ifade edildi.

Dünya Bankası'nın Filistin'deki Direktörü ve Daimi Temsilcisi Kanthan Shankar'a göre, Filistin'e yapılan dış hibeler, 2008'de gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 27'sine tekabül ederken, 2021'de yüzde 1,8'e düştü.

Yılda ortalama 1 milyar dolar olan hibelerdeki düşüş nedeniyle, Filistin yönetiminin özel sektör, emeklilik fonu ve iç borçlanmada hak edilmiş büyük bir gecikmiş borcu oluştuğuna işaret edilen raporda, ekonomik toparlanmaya rağmen, 2021'de bütçe açığının 1,26 milyar dolara ulaştığı göz önüne alındığında Filistin'in genel mali durumu önündeki zorlukların devam ettiği kaydedildi.

Sonuç olarak, Filistin yönetiminin ihtiyaçlarını finanse etmek için yerel kaynaklara dayanmak zorunda kaldığı ve Kasım 2021'den bu yana kamu çalışanlarına maaşları kısmi olarak ödediği aktarılan raporda, uluslararası topluma "mali sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yardımcı olmak için bütçe desteği" çağrısı yapıldı.

Filistin Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, Filistin yönetimine verilen hibe ve dış yardım 2021'de yaklaşık 317 milyon dolara düştü. Bu 2003'ten bu yana en düşük seviye olarak biliniyor.

Filistin hükümeti, hibelerdeki keskin düşüş ve İsrail'in 2021'de 390 milyon dolara ulaşan Filistin vergilerinde yaptığı kesintiler nedeniyle kamu çalışanlarına Kasım ayından bu yana düşük maaşlar ödüyor.

Etiketler : Dünya Bankası Filistin hükümeti Filistin Maliye Bakanlığı
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