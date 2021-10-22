VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
HDP'den CHP ve İYİ Parti'ye gözdağı
MİT'ten operasyon: Taybet Bilen etkisiz hale getirildi
Türkiye dünya liginde! Yeni yol haritası çizilecek
Soğuk hava geliyor
9. Boğaziçi Film Festivali Yarın Başlıyor
AB Liderler Zirvesi'ne damga vuran tartışma!
Dev projede zorlu ve kritik aşama tamam
10 yıl geçti, acılar halen taze
Konya'da 7'den 70'e herkes pedal çeviriyor
Başkan Erdoğan "4. Uluslararası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu"na video mesaj gönderdi
Altay tankıyla ilgili önemli gelişme!
Dev firmalar gözünü Türkiye'ye çevirdi
Tatlıses aşka geldi
Şırnak'ta yoğun ilgi
Yerli ve milli uydu Göktürk-1'de önemli adım!
Bilim kadınlarına destek oldu
"Su hayattır"
Bakan Soylu'dan FATF'a gri liste tepkisi: Bu kadar yüzsüzlük olabilir
Senfonik gece
Onlarca ülke Türk İHA'larını satın almak için sıraya girdi
''İsrail kaçırdı'' demişlerdi... Gerçek bakın ne çıktı?
Arkadaş anısına
Türkiye düşmanları F-16'lara karşı birleşti
Putin'den 'eşcinsellik kampanyasına' sert tepki
22 Ekim 2021 Cuma 11:08:00 - Güncelleme:22 Ekim 2021 Cuma 11:46:00

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda Fiziki Teslimatlı DolarTL Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerini işleme açtı

ABONE OL

Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 22 Ekim 2021 itibarıyla Fiziki Teslimatlı DolarTL Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerini işleme açtı.

Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) 22 Ekim 2021'den başlayarak Fiziki Teslimatlı DolarTL Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerini işleme açtı.

Mevcut nakdi uzlaşmalı döviz sözleşmelerine ek olarak vade sonunda fiziki teslimatlı olarak işleme açılacak bu sözleşmeler başta reel sektör ve dış ticaret şirketleri olmak üzere, faaliyetleri gereği bilançosunda yabancı para pozisyonu taşıyan şirketlerin kur risklerini daha rekabetçi, güvenli ve şeffaf bir platformda yönetmelerine imkân sağlayacak. Gerçek kişilerin emir iletemeyeceği bu sözleşmeler, aralarında kredi limiti olmayan veya finansal stres zamanlarında limit sorunu yaşayan finansal kuruluşların birbirleriyle merkezi karşı taraf güvencesi altında işlem yapmalarını da temin edecek. Standart vadelerin yanı sıra sağlanacak esnek vade açma olanağı ile şirketlerin döviz pozisyonlarını aynen bankalarla yaptıkları forward ve opsiyon sözleşmelerinde olduğu gibi vade uyuşmazlığı olmadan koruma altına almasına imkân sağlayacak. Bu sayede şirketler sadece aktif olarak çalıştıkları ve kredi limitine sahip oldukları bankalardan değil, Borsa İstanbul'a erişimi olan tüm paydaşlardan fiyat alarak daha rekabetçi fiyatlara erişebilecekler.

Etiketler : borsa istanbul vadeli işlem ve opsiyon piyasası opsiyon sözleşmeleri döviz sözleşmeleri
8'nci kez Harbiye'de

8'nci kez Harbiye'de
Polis müzesini ziyaret

Polis müzesini ziyaret
Çevreci Buray'dan duyarlı çağrı

Çevreci Buray'dan duyarlı çağrı
Usta isim sete çıktı

Usta isim sete çıktı
2 saat ‘Yalın' konser

2 saat ‘Yalın' konser
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama
Evlilik yolunda ayrılık

Evlilik yolunda ayrılık
Ailemi rahat bırakın

Ailemi rahat bırakın
Gazapizm ile kapanış

Gazapizm ile kapanış

EN ÇOK OKUNAN HABERLER