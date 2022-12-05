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05 Aralık 2022 Pazartesi 10:45:00 - Güncelleme:05 Aralık 2022 Pazartesi 10:45:00

Borsa haftaya yükselişle başladı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,62 artışla 4.993,74 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,77 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 4.993,74 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,60 ve holding endeksi yüzde 0,81 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,42'yle madencilik, tek kaybettiren yüzde 0,04'le ticaret oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 1,65 değer kaybederek 4.692,97 puandan kapandı.

Analistler, Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede aldığı tedbirleri yumuşatmasıyla küresel pay piyasalarının yeni haftaya pozitif bir seyirle başladığını söyledi.

ABD'de cuma günü tarım dışı istihdamın 263 bin ile tahminlerin üzerinde artmasına karşın, piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapacağı toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği beklentilerinin güçlü kaldığına işaret eden analistler, yetkililerin sözle yönlendirmelerinin dikkatle izlenmeye devam edileceğini bildirdi.

Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ile ABD'de fabrika siparişlerinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 puanın direnç, 4.950 ve 4.900 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,10 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 85,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 84,78'e gerileyeceği hesaplanıyor.

Etiketler : borsa istanbul bist 100 endeksi ekonomi
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