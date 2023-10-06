Benzin ve motorinde peş peşe büyük indirim!
Benzine son dakika itibarı ile 1 lira 17 kuruşluk bir indirim daha geldi. Benzinde dün de 2 lira 10 kuruşluk bir indirim pompaya yansımıştı. Motorine ise indirim yolda. İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıta peş peşe indirimler geliyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...
BENZİNE PEŞ PEŞE İNDİRİM
2 lira 10 kuruşluk indiriminde ardından gece yarısı itibarıyla benzinde 1 lira 17 kuruşluk bir fiyat indirimi gerçekleşti.
MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR
Motorinde ise 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 92 kuruş indirim gerçekleşecek.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40.13 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 33.50 liradan satılıyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor
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